De Europese verkiezingen in 27 perspectieven

Ter gelegenheid van de Europese verkiezingen doet Vrij Nederland mee aan een ambitieus pan-Europees samenwerkingsproject: Voices of Europe. Journalisten van alle 27 lidstaten vertellen wat in hun eigen land het meest prangende verkiezingsthema is. Van de ruk naar rechts tot de klimaatcrisis en van de dreiging uit Rusland tot corruptieschandalen.

De komende weken vind je hier analyses van het volkomen versplinterde Hongarije van Orbán, de verhitte klimaatdebatten in Scandinavië en waarom de Ieren (onverminderd) enthousiast zijn over het Europese project. De som van deze stukken is een totaaloverzicht van een van de belangrijkste democratische processen ter wereld, en een scherp beeld van wat er voor heel Europa op het spel staat.