De politieke onrust die na de Portugese verkiezingen ontstond, heeft het debat rond de Europese verkiezingen tot stilstand gebracht. Sowieso wekken die in Portugal doorgaans weinig enthousiasme en is de opkomst laag. Maar Portugal is wat Europa betreft minder verdeeld dan veel andere landen. Chega heeft nooit campagne gevoerd tegen de EU, in tegenstelling tot andere extreemrechtse partijen in Europa. Datzelfde kan echter niet worden gezegd van het nationalisme en de anti-immigratiepolitiek.

Helder Gomes is journalist voor Expresso. Hij schrijft over nationale politiek, in het bijzonder over de opkomst van de Chega-partij.