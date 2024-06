Het succes van de EU zal afhangen van haar vermogen om zich te verenigen en te werken aan effectieve hervormingen: een opgave die vrijwel onmogelijk lijkt tegen de achtergrond van de groeiende aanwezigheid van extreme nationalisten in Brussel. De rol van Bulgarije is onzeker. Het is belangrijk dat het land zijn aanwezigheid op het politieke toneel laat gelden, met een duidelijk standpunt over zowel binnenlandse politieke kwesties als over mondiale dreigingen.