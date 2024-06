De twee blokken eindigden in 2019 nek aan nek, met hetzelfde aantal zetels in het Europees Parlement. Vijf jaar later veroorzaakt het vaste recept een onvermijdelijke overwinning voor de partij van Marine Le Pen. Voor waarnemers is de enige resterende vraag met hoeveel stemmen. Dat is toe te schrijven aan de impopulariteit van Emmanuel Macron, het...