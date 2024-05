In 2023 trad Finland na 75 jaar neutraliteit toe tot de NAVO. Die neutrale positie was door de militair sterkere Sovjet-Unie afgedwongen; al die tijd was de koers wel Europees. In 1994 werd Finland lid van de EU, en het tekende in datzelfde jaar een samenwerkingsovereenkomst met de NAVO. Na de grootschalige Russische inval in Oekraïne in 2022 gaf Finland de neutraliteit ook formeel op. Artikel 5, dat bepaalt dat wanneer één NAVO-land wordt aangevallen alle landen in actie zullen komen, lonkte.

Heerst er dan nu een pro-Europese, op samenwerking gerichte sfeer in Finland? Nou, nee. Finland kent sinds 2023 een rechtse regering bestaande uit de conservatieve ‘coalitie’-partij die zich profileert als middenpartij, de christendemocraten, de partij van de Zweedse minderheid, én de Finnenpartij, die in standpunten en uitingen vergelijkbaar is met de PVV: tegen immigratie, klimaatmaatregelen en Brusselse inmenging.

Deze coalitie kwam tot stand na een moeizame formatie, en het...