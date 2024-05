De politicoloog denkt dat kiezers geen rationele afweging maken over op wie ze stemmen bij de Europese verkiezingen. ‘Ze kijken naar het fotogenieke karakter van de kandidaat en of ze hem leuk vinden of niet,’ zegt Dumbliauskas. ‘Terwijl leden van het Europees parlement zeer belangrijk werk verrichten. Europa staat voor een crisis. De wereld stort voor onze ogen in.’

Ook politicoloog Matas Baltrukevicius aan het Vilnius Instituut voor Beleidsanalyse zegt dat de Europese Parlementsverkiezing in Litouwen geen strijd om ideeën wordt. ‘Het is duidelijk dat veel partijen zich niet bijzonder druk maken om de Europese verkiezingen,’ zegt hij. ‘De partijen die meedoen aan de presidentsverkiezing zullen daar meer in investeren, zelfs als ze weten dat hun kandidaat het niet goed zal doen. Zelfs een kansloze campagne voor het presidentschap levert een partij hier meer zichtbaarheid op dan een succesvolle campagne voor de Europese verkiezingen.’

Aangezien de verkiezingen voor het Europees Parlement dit jaar niet samenvallen met de presidentsverkiezing, zal de opkomst in Litouwen naar verwachting laag zijn.

Historisch beschouwen Litouwse politici het Europees Parlement bovenal als een kans om te ontsnappen aan de hectiek van de nationale politiek, zegt Baltrukevicius. Het werk in Brussel is rustiger en het salaris beter. ‘Sommige politici beschouwen het echt als een vervroegd pensioen’, aldus de politicoloog. Maar dat geldt niet voor iedereen. ‘Voor ambitieuze politici is Brussel een dynamische plek waar ze een groot verschil kunnen maken voor Litouwen. Zoals in de meeste landen hebben ook wij actieve en passieve parlementsleden.’