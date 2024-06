Voor vele Oostenrijkers staat de Brenner Autobahn in Tirol symbool voor de afkeer van Europa. Elk jaar laten de Tirolers hun stem horen tegen het aanzwellende vrachtverkeer, dat van Zuid-Duitsland richting Noord-Italië dendert. En elk jaar lijken de files tussen Innsbruck en Modena langer te worden.

Nog voordat de Oostenrijkse bevolking op 1 juni 1994 met tweederdemeerderheid voor het EU-lidmaatschap stemde, laaiden de protesten al op. Toen deed Brussel een belofte: het vrachtverkeer door de Alpen zou niet verder toenemen. Vijf jaar later, rond de eeuwwisseling, treurde een man gekleed in een traditionele Oostenrijkse dirndl voor de camera van tv-zender ORF dat het verkeer zich had ‘vermenigvuldigd’.

De euroscepsis in Tirol leek lang een uitzondering. Maar nu lijkt ook in de rest van het land de liefde voor het Europese project bekoeld. Uit een uitgebreide enquête van dagblad Der Standard blijkt dat 63 procent van de Oostenrijkers vindt dat de Unie ‘de verkeerde kant...