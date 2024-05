De uitslag van de Europese verkiezingen op Malta staat al vast: de sociaaldemocraten hebben sinds 2008 nog geen verkiezing op het eiland verloren en staan ook nu weer hoog in de peilingen. De bloei van de Maltese economie begint ironisch genoeg de achilleshiel van het land te worden.

De eilandbevolking is explosief gegroeid en er zijn zorgen over migratie. Maar er zijn meer problemen: de historische gebouwen van Malta worden overschaduwd door hoogbouw en wegen vreten de landbouwgrond op. Malta staat inmiddels bekend als het ‘Dubai van de Middellandse Zee’. Ondanks de veranderende trends en onzekerheden is de overgrote meerderheid van de inwoners pro-EU. Dat zal een opluchting zijn in Brussel, waar extreemrechts naar verwachting een indrukwekkende winst zal behalen, maar het is jammer dat het pro-Europese sentiment uit de EU’s kleinste staat komt.