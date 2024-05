De verkiezingen voor het Europees Parlement in Ierland zijn wat politicologen ‘tweederangs verkiezingen’ noemen. De Ieren nemen de EU niet serieus, ondanks de toegenomen bevoegdheden van de afgelopen jaren. In 2019 kwam net geen 50 procent van de kiezers opdagen. Nu zal dit waarschijnlijk niet anders zijn. Er staat niet genoeg op het spel, zo menen de kiezers, om aansluiting bij de traditionele partijen noodzakelijk te maken. Niettemin zullen de verkiezingen van juni grotendeels worden gezien als een generale repetitie voor de algemene verkiezingen begin volgend jaar.

Kandidaten zullen zich dan ook van elkaar proberen te onderscheiden door de aandacht van kiezers te vestigen op partijprestaties in de regering of oppositie, of op kwesties als huisvesting of de kosten van levensonderhoud. Zaken die volgens alle peilingen de meeste kiezers zorgen baren. Die horen echter niet bij de bevoegdheden van het Europees Parlement.

De verkiezingen vinden plaats tegen de...