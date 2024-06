De FDP dreigt intussen onder de kiesdrempel van 5 procent te belanden. Als partij voor de ondernemers opent de FDP het vuur op de eindeloze bureaucratie. De Duitse liberalen zien de alom aanwezige regelbrij als de grootste rem op de economische groei. Om de regeldruk te verminderen, presenteerde de FDP in april een tienpuntenplan. Een van de punten: voor elke regel waar de Bondsdag mee instemt, moeten er twee verdwijnen.

Niet meer alleen over straat

Brussel is de zondebok. ā€˜Er is een reden waarom de CDU haar kandidaat voor de Europese verkiezingen op posters verbergt. Omdat het bureaucratische gedoe in ons land een voornaam heeft: Ursula,ā€™ sneerde de Duitse minister van financieĢˆn en FDP-leider Christian Lindner naar Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Binnen de CDU, dat met ruim 30 procent bovenaan staat in de peilingen, geldt Von der Leyen allerminst als droomkandidaat. Hoewel haar buitenlandpolitiek tegen China en Rusland wordt toegejuicht, is de partij diep verdeeld over de Green Deal, waarvan zij de vormgever is.

In Duitsland probeert CDU-partijleider Friedrich Merz door ferme taal de extreemrechtse Alternative fuĢˆr Deutschland (AfD) de wind uit de zeilen te nemen. Een omstreden deportatieplan van miljoenen buitenlanders en een Chinees spionageschandaal bij EuroparlementarieĢˆr Maximilian Krah hebben de AfD schade berokkend. Toch schommelt de partij nog altijd rond de 17 procent.

Dan is er nog een partij die het politieke establishment in Duitsland bedreigt. Sahra Wagenknecht, voormalig boegbeeld van Die Linke, maakte begin dit jaar haar politieke comeback met pro-Russische standpunten. Ze snoept vooral kiezers af van Die Linke in Oost-Duitsland. Voor zowel de AfD als Wagenknecht geldt: hun stemmers lopen niet warm voor Europa.

Zestien jaar lang was de Duitse politiek een baken van rust. Maar de recente aanvallen op politici laten zien hoe grimmig de sfeer tegenwoordig is. In een week tijd werden zeker tien politici of medewerkers aangevallen, onder wie SPD-europarlementarieĢˆr Matthias Ecke in zijn woonplaats Dresden. Medewerkers durven niet meer alleen over straat om posters op te hangen, kandidaten trekken zich op het laatste moment terug.

Na 9 juni lijkt het verkiezingsjaar in Duitsland pas echt los te barsten. Dit najaar gaan de Duitsers in de Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, ThuĢˆringen en Saksen naar de stembus. En vooral in het oosten lijken de gevestigde politieke partijen het moeilijk te krijgen door de aanwezigheid van de AfD en Wagenknecht.