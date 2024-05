Op het eerste gezicht is de verkiezing dus Europees-neutraal. Toch wordt de versnelde slijtage van de heersende New Democracy gevoed door drie kwesties die een duidelijke Europese dimensie hebben.

Ten eerste is er het schandaal van het aftappen met Predatorsoftware, waarbij journalisten en politieke tegenstanders van Kyriakos Mitsotakis illegaal werden bespioneerd. Dit was het ergste van een reeks schendingen van de rechtsstaat, die de regering een motie van afkeuring in het Europees Parlement opleverde. Griekenland werd hierdoor op één lijn geplaatst met het Hongarije van Orbán.

De regering blijft via rechtszaken proberen journalisten het zwijgen op te leggen of failliet te maken. Volgens beoordelingen van Europese instellingen en ngo’s glijdt Griekenland steeds verder af op het gebied van persvrijheid. Deze snelle verslechtering van de Griekse democratie valt samen met de vijfjarige ambtstermijn van Mitsotakis. Het blijft afwachten welke impact dat zal hebben op de beslissing van burgers in het stemhokje.

Ten tweede is er de ‘misdaad van Tempi’, een treinongeluk dat in maart 2023 het leven kostte aan 57, voornamelijk jonge, mensen. De tragedie liet zien op welke schandalige manier Griekse regeringen, gedurende vele jaren, enorme bedragen van Europese en nationale fondsen hebben misbruikt. Die waren bedoeld voor de modernisering van het primitieve en gevaarlijke Griekse spoorwegnet. De regering en haar parlementaire meerderheid hebben geprobeerd hun verantwoordelijkheid voor het ongeluk te verdoezelen, maar het Europees Openbaar Ministerie onderzoekt nu Griekse spoorwegfunctionarissen voor deze schandalige vertraging bij de uitvoering van met Europees geld gefinancierde contracten. Dergelijke investeringen hadden waarschijnlijk kunnen voorkomen wat in Europa ondenkbaar zou moeten zijn: een frontale botsing tussen twee treinen.

Ten derde heeft de huidige landelijke onrust in Europa ook Griekenland bereikt, waar boeren traditioneel hebben gestemd op de conservatieve New Democracy. De strijd heeft betrekking op fundamentele aspecten van de EU, namelijk het hervormde landbouwbeleid en de intersectie ervan met de Europese Green Deal. Net als bij andere landen hebben de protesten in Griekenland Brussel verontrust. Het is echter niet duidelijk of de regering-Mitsotakis in Athene, net als enkele andere EU-regeringen, bereid is om de voor boeren belastende aspecten van dit beleid aanzienlijk te heronderhandelen. Wel is het de boeren gelukt duidelijk te maken dat ze een wantrouwige, volatiele en onvoorspelbare groep van de Griekse samenleving zijn.