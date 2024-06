Deze deviatie werd opgemerkt door het Belgische Constitutionele Hof. In maart oordeelde het Hof dat de regering minderjarige kiezers niet mag onderscheiden van volwassen kiezers, voor wie in België stemplicht geldt. De feitelijke situatie is er nu een van ‘verplicht optioneel’ stemmen. De 16- en 17-jarigen worden gevraagd om te stemmen, maar de Vlaams-liberale minister van Justitie Paul Van Tigchelt heeft aangegeven dat degenen die niet komen niet

zullen worden vervolgd of beboet. In tegenstelling tot volwassenen. Hoe bizar het ook is, de zaak heeft niet voor veel opschudding gezorgd.

Zelfs nu België voorzitter van de EU-Raad is, wordt er weinig passie gevoeld voor de Europese politiek. Gedeeltelijk komt dat doordat de verkiezingen, net als in 2014 en 2019, tegelijk met de nationale en regionale verkiezingen worden gehouden. De eerstgenoemde zal het Belgische federale parlement vernieuwen, de tweede is bedoeld om de leden van de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestparlementen te kiezen, evenals die van de kleine Duitstalige gemeenschap in het oosten van het land. Indirect worden hieruit de senaat en het parlement van de Franstalige gemeenschap gekozen.

De kwesties die bij de federale en regionale verkiezingen op het spel staan, zijn voor de Belgen belangrijker en gemakkelijker te begrijpen dan die van de Europese verkiezingen. Sommigen verwachten op 9 juni een politieke aardverschuiving. In Vlaanderen krijgt de extreemrechtse separatistische partij Vlaams Belang meer dan een kwart van de stemmen in de peilingen. Als deze partij op nationaal niveau zou winnen, dreigt het land onbestuurbaar te worden. Het zou op zijn minst uiterst ingewikkeld zijn om een nationale regering te vormen. Vooral als de recht-snationalistische N-VA van de eerste plaats in Vlaanderen zou worden gestoten en de krachten zou bundelen met het Vlaams Belang om een regionale regering te vormen. Dit zou de partij in de ogen van andere Franstalige partijen ‘besmet’ maken.

Belgische politici zien het Europees Parlement als een plaats voor serieuze betrokkenheid op lange termijn, en niet, zoals sommige andere EU-landen doen, als een kerkhof voor aangespoelde politici.