De vrees voor de naderende populistische revolte maakte al een eerste Nederlands slachtoffer in Brussel. In januari zag de Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani, gedoodverfd voorzitter van Renew Europe, de liberale fractie in het Europees Parlement, zich genoodzaakt van zijn kandidatuur voor de invloedrijke positie af te zien. Hij zwichtte voor de zware druk van vooral Franse fractiegenoten van Macrons En Marche, die zich grote zorgen maken over de onderhandelingen van Azmani’s partij met de PVV van Geert Wilders, geestverwant van Macrons concurrent Marine le Pen. ‘Als het...