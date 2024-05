In Slovenië is de opkomst bij de Europese verkiezingen altijd laag, zo rond de 28 tot 29 procent. Om meer kiezers naar de stembus te krijgen, wil de regering drie referenda tegelijk houden. Waarschijnlijk zal hierdoor een groot deel van het links-liberale electoraat, dat normaal gesproken thuisblijft, worden gemobiliseerd. De referenda gaan onder meer over het recht op vrijwillige euthanasie en het gebruik van cannabis. Dat leidt af. Door de referenda over binnenlandse onderwerpen zullen de Europese verkiezingen gekenmerkt worden door interne politieke geschillen die de samenleving polariseren, niet door fundamentele Europese thema’s.

Matija Stepišnik is hoofdredacteur van de Sloveense krant Vecer.