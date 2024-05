De Estse kieswijzer begint met een vraag over het homohuwelijk, waar het Europees Parlement vooralsnog niet over gaat. Maar de twijfelende Estse kiezer beoordeelt eveneens de werking van de Europese Unie: hebben landen nu niet te vaak vetorecht?

Estland blikt ook vast vooruit. Veel mensen, onder wie de huidige Estse Eurocommissaris, denken dat premier Kaja Kallas straks als Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid de nieuwe Josep Borrell wordt, of anders Eurocommissaris van Defensie – een functie die nu nog niet bestaat.

Flinke posities voor een land dat maar 7 van de 705 zetels in het Europarlement vult. Maar Kallas heeft er de papieren voor. Ze was eerder Europarlementariër, bovendien was ze als Estse premier een van de belangrijkste pleitbezorgers in Brussel voor meer Europese samenwerking tegen de Russische dreiging.

Als ze inderdaad Eurocommissaris wordt, krijgt ze het zwaar. Maar áls ze de lidstaten meekrijgt, zal Europa meer en steviger met één mond gaan spreken.