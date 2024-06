Het belangrijkste probleem van Cyprus is de scheiding. Het Grieks-Cypriotische deel is volledig geïntegreerd in de Europese Unie, het noordelijke deel, bestuurd door de Turks-Cyprioten, kampt met sterke politieke en militaire invloed vanuit Turkije. De EU steunt net als de VN de hereniging van het eiland en de Europese verkiezingen bieden dan ook hoop: de meerderheid van de Turks-Cyprioten is pro-Europees. Zij zien Europa als een opening naar de moderne wereld, met democratische regels en hoge economische en sociale welvaart. De Cypriotische leiders vinden het echter moeilijk om aan de hoge normen van de EU te voldoen, van het milieu tot het functioneren van de rechtsstaat. Twintig jaar na toetreding is Cyprus niet langer de beste jongetje van de klas. Andere vergelijkbare lidstaten zoals Estland, Slovenië en Malta hebben Cyprus overtroffen.

Kyriakos Pieridis is journalist. Hij werkt voor de Cypriotische krant Politis en schrijft regelmatig stukken voor Efimerida ton Syntakton, de belangrijkste centrumlinkse Griekse krant.