In Polen en in de EU als geheel zijn boerenprotesten de belangrijkste politieke kwestie van dit moment. Poolse boeren komen in actie tegen de import van producten uit Oekraïne en tegen de regelgeving van de Green Deal. Hun protesten genieten een ongekend niveau van publieke steun. Volgens een enquête van Ipsos voor Oko.press en TOK FM, gehouden in de laatste week van februari, steunt maar liefst 78 procent van de Polen de beweging. Onder hen bevinden zich ook inwoners van grote steden en aanhangers van de regering. Toen respondenten werd gevraagd te kiezen tussen de belangen van Poolse boeren enerzijds en milieu- en klimaatoverwegingen en de behoeften van Oekraïne anderzijds, bleven ze de boeren steunen.

Toch betekent dat niet dat het debat en de beslissingen nu naar het centrum zullen verschuiven. Bij specifieke kwesties zoals het milieu of migratie is het zelfs waarschijnlijker dat het politieke centrum naar rechts zal neigen.

De overheid kan de boeren dus niet negeren. Dat zal zich vertalen in een harde houding tegenover Oekraïne en in nieuwe verklaringen van Poolse politici die afstand nemen van de Europese klimaatregelgeving.

De publieke houding kan veranderen, maar in Polen zullen boeren hoe dan ook een belangrijke groep kiezers blijven. Dat zij wegbleven bij de verkiezingen in oktober heeft de uitslag sterk beïnvloed. Hierdoor werd het veld overgelaten aan de actievere tegenstanders van de regering, vooral vrouwen en jongeren. Een paar maanden na de verkiezingen hebben deze vrouwen en jonge kiezers reden om ontmoedigd te zijn. Ze wachten nog steeds op de hervorming van de liberalisering van abortus door premier Donald Tusk, beloofd ‘binnen 100 dagen’.

Ondertussen worden boeren gemobiliseerd. Het is onwaarschijnlijk dat ze zullen stemmen op de partijen die de huidige regering vormen, maar het is geen uitgemaakte zaak dat ze voor PiS of voor de extreemrechtse Confederatie zullen kiezen. De poging om de protesten de kop in te drukken en aan de eisen van de boeren te voldoen, betekent dat de regering zowel in eigen land als in de EU afstand zal moeten nemen van de Green Deal.