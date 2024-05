De campagne voor de Europese Parlementsverkiezingen in Kroatië wordt overschaduwd door gesprekken over de vorming van een nationale regering na de algemene verkiezingen in het land. De Kroatische kandidaten voor het Europees Parlement zijn nagenoeg onzichtbaar en de belangrijkste politieke partijen moeten hun Europese programma’s nog publiceren. Het Kroatische electoraat is onverschillig. Veiligheid is een belangrijk thema bij de komende verkiezingen. Daaronder valt wat de Kroatische rechterkant betreft migratie van vluchtelingen uit Azië en Afrika. Een onmiskenbaar veiligheidsprobleem is de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging. Rechtse partijen willen dit tegengaan met het verbeteren van militaire samenwerking tussen EU-landen, het versterken van het Kroatische leger en het opnieuw invoeren van de dienstplicht voor mannen. Aan de linkerkant is de visie op Europa er een van sociale rechtvaardigheid en solidariteit tussen EU-landen. Linkse partijen willen de...