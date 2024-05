De Europese verkiezingen van juni worden in Italië gezien als weinig meer dan een politiek thuisspel, een kans om het evenwicht van de nationale politieke macht te herdefiniëren, op basis van het in Europa behaalde resultaat. Ondanks het feit dat de laatste nationale verkiezingen nog maar kort geleden werden gehouden, in de herfst van 2022, toen rechts een ogenschijnlijk solide meerderheid kreeg. De Europese agenda bevat veel issues, maar in Italië staat niets ter discussie. Niet de oorlog in Oekraïne, noch de crisis in het Midden-Oosten, die ertoe heeft geleid dat de rechtse coalitie nu aan de macht is en de centrumlinkse oppositie- partijen juist verdeeld zijn, zelfs intern. Evenmin de moeilijkheden waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd, die aanhoudende politieke aandacht nodig hebben om de protesten van werknemers in de sector te blussen.

In plaats daarvan is er veel discussie geweest over de mogelijke kandidaturen van premier Giorgia Meloni en van Elly Schlein,...