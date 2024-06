De Slowaakse bevolking koos afgelopen maanden een nieuw parlement en een nieuwe premier. Na meerdere stemrondes is de opkomst voor de Europese verkiezingen waarschijnlijk laag. Het politieke debat gaat nu over de nieuwe regering, die in rap tempo het voorbeeld volgt van haar Hongaarse en voormalige Poolse collega’s. Er gaan al stemmen op in Brussel om een deel van de EU-fondsen voor Slowakije stop te zetten vanwege de aanvallen op de rechtsstaat door de regering van de opnieuw verkozen premier Robert Fico. Slowakije lijkt op het toneel te verschijnen als nieuwe onruststoker in de EU, vooral vanwege Fico’s retoriek over de oorlog in Oekraïne: hij bekritiseert voortdurend de militaire hulp aan Kyiv. Dat Slowakije tot op het bot verdeeld is, blijkt uit een moordaanslag die in mei op Fico werd gepleegd.

Tomáš Vasilko schrijft voor het Slowaakse dagblad Denník N., voornamelijk over

de Verenigde Staten, de NAVO, de Balkan en Polen.