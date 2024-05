Zulke partijen willen ook méér samenwerking op het gebied van immigratie, en dan in het bijzonder dat de Europese buitengrens gezamenlijk wordt bewaakt – en betaald. Tot voor kort kende Letland weinig immigratie, tot Belarus het mogelijk maakte dat mensen uit de hele wereld vanuit daar konden proberen de Europese grens over te steken. Letland was daar niet op toegerust; Letten met een anti-immigratiestandpunt voelen zich door de EU in de steek gelaten.