Van de week viel mijn oog op een onthutsend verhaal op LinkedIn van Jennifer Bergkamp, verpleegkundige bij Buurtzorg Nederland, over de bureaucratische martelgang die zorgverzekeraars hebben opgetuigd.

Wanneer een verpleegkundige als Jennifer incontinentieluiers wil bestellen voor een terminale patiënt die nog maar een paar weken te leven heeft, moet ze eerst in overleg met de huisarts. Vervolgens gaan ze samen op zoek naar de zorgverzekeraar, die een leverancier van medisch materiaal toewijst.

En nu komt het: dan moet met de leverancier een intakegesprek met de terminale patiënt worden georganiseerd, waarbij de vertegenwoordiger van de medische speciaalzaak moet beoordelen of er inderdaad sprake is van incontinentie, en zo ja hoeveel incontinentiemateriaal er nodig is, want er mag geen luier te veel worden besteld.

Zo gaat het als zorgverzekeraars op grote afstand van de medische werkelijkheid kostenbesparende maatregelen mogen verzinnen.

Met tot beschamend gevolg dat terminale patiënten niet alleen moeten uitleggen dat ze echt incontinent zijn, maar ook vele dagen of zelfs weken op hun medische luiers moeten wachten, liggend in hun eigen ontlasting. Ik hoor u al denken: dan haal je als familielid toch zelf even een paar luiers bij de apotheek? Nee, dat kan dus niet, want medische luiers zijn niet te koop voor particulieren.

Tot 2021 konden verpleegkundigen hun medisch materiaal nog gewoon bestellen bij de apotheek, om het een dag later op te halen. Maar toen bedachten de zorgverzekeraars dat het kostenbesparend zou werken als het materiaal centraal zou worden ingekocht, en begon de bureaucratische martelgang.

ver van de medische werkelijkheid

In dit specifieke geval, schrijft Jennifer Bergkamp, was ze alleen al om een intakegesprek te regelen acht uur kwijt aan de telefoon, om over de verspilde tijd van de huisarts nog maar te zwijgen. Knappe kop die kan uitleggen hoe dat kostenbesparend kan zijn. Zo gaat het als zorgverzekeraars op grote afstand van de medische werkelijkheid kostenbesparende maatregelen mogen verzinnen.

Jennifer Bergkamp eindigt haar stukje met een dringende oproep: ‘Geef de zorg terug aan de professionals.’

Daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in. Maar zal haar boodschap ook aankomen? Al jaren regent het zulke onthutsende verhalen over bureaucratie in de zorg. En al jaren geleden staakten er duizenden verpleegkundigen op het Malieveld, niet alleen voor een betere beloning, maar eerst en vooral voor meer zeggenschap en meer waardering voor hun professionaliteit. Vervolgens spraken verantwoordelijke politici mooie en ongetwijfeld goedbedoelde woorden over het terugdringen van de bureaucratie en het afschaffen van overbodige regels om de professionals tegemoet te komen.

Maar hoe hopeloos moeilijk dat is in de jungle van de gedecentraliseerde zorg ontdekte ik toen Erik Gerritsen, voormalig secretaris-generaal op het ministerie van Volksgezondheid me vertelde dat hij in opdracht van toenmalig minister Hugo de Jonge de vijf-minutenregel probeerde af te schaffen: het onzalige door de zorgverzekeraars geïntroduceerde idee dat wijkverpleegkundigen elke vijf minuten van hun tijd moeten verantwoorden, met een krankzinnig bureaucratisch circus tot gevolg. Wat bleek? Twee eerdere ministers hadden al tevergeefs geprobeerd een einde aan die regel te maken.

Dat komt ervan als de overheid de regie over zoiets cruciaals als de zorg uit handen geeft.

Naar aanleiding van de ophef en de stukjes in de krant die de oproep van Jennifer Bergkamp veroorzaakte, beloofden de betrokken zorgverzekeraars de zaak ‘uit te zoeken’. Heel overtuigend klinkt dat niet. Het lijkt me hoog tijd dat minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers de inspectie de slagkracht geeft om dit soort mensonterende regelgeving in de kiem te smoren.