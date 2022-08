Met een vrolijke cartoon schetste minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport de toekomst. Er staan alleen lachende ouderen op. Zwaaiend vanuit een scootmobiel, vanachter de computer, met de kat op schoot, pratend tegen de huisarts of ontspannen keuvelend, met een kopje thee op tafel tegen de wijkverpleegkundige in de woonkamer. ‘We kunnen anders,’ is de uiteindelijke boodschap van de tekening die het 95-pagina tellende programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) samenvat.

Het is toch vooral een hoopvol droombeeld tegenover de ruwe hedendaagse werkelijkheid, waar hulpverleners geregeld met de handen in het haar zitten en spreken over een zorginfarct. Dat is minder zichtbaar dan de rijen reizigers bij Schiphol, maar wie het regionale nieuws een beetje volgt, struikelt over tragische situaties.

In De Limburger vertelde een huisarts uit Heerlen hoe hij moest ‘leuren’ met een oude man met diabetes-zweren op zijn benen. De ernstig zieke Gorcummer Frans vertelde in het Brabantse BN de Stem hoe hij vijf maanden moest wachten op de broodnodige hulp in een flat zonder lift. ‘Ik heb euthanasie overwogen, want ik raakte naast mijn gezondheid ook mijn sociale contacten kwijt. Het werd uitzichtloos.’ Uiteindelijk hielpen zijn vrienden. ‘Anders had ik het niet volgehouden.’

Tekort aan zorgverleners

Op de wachtlijst voor verpleeghuiszorg staan bijna 19 duizend ouderen. En op die lijst kom je allang niet meer zomaar, je moet echt iets mankeren. Maar ook de lijsten voor thuiszorg en wijkverpleging groeien met de dag. En dan is er nog een onbekende groep kwetsbare ouderen die alleen woont. Dat zijn de senioren die geen partner, familie of vrienden hebben, die alleen wonen en niet makkelijk de weg naar hulp vinden.

Terwijl de politiek zichzelf verdrinkt in onderzoeken, programma’s en taskforces, neemt het personeelstekort in de zorg alleen maar toe.

In 2002 voorspelde de Gezondheidsraad dat op ‘redelijk afzienbare termijn een tekort aan professionele zorgverleners’ zou ontstaan, en waarschuwde het kabinet dat het niet ‘reëel was de hoop te vestigen op meer mantelzorg en thuiszorg’.

Het is, pijnlijk genoeg, een aangekondigde ramp. ‘Er is sprake van een achterstandsituatie wat betreft de kwaliteit van zorg en de capaciteit,’ schreef zorgminister Els Borst in 1996 in een brief naar de Tweede Kamer. ‘Dit laatste geldt vooral voor de zorg voor dementerenden.’ En ze benadrukte dat ‘de vergrijzing hierbij tot enige voortvarendheid maant.’

Zes jaar later kwam er een rapport van de Gezondheidsraad dat wees op ‘een schrijnend tekort aan plaatsen’ voor kwetsbare ouderen. Het instituut voorspelde dat op ‘redelijk afzienbare termijn een tekort aan professionele zorgverleners’ zou ontstaan, en waarschuwde het kabinet dat het niet ‘reëel was de hoop te vestigen op meer mantelzorg en thuiszorg’.

Ideologisch sausje

Nadat de hete aardappel jarenlang door opeenvolgende kabinetten zorgvuldig vooruit werd geschoven, besloot het kabinet-Rutte II de langdurige zorg wel te hervormen.

Alleen deed het precies wat de Gezondheidsraad afraadde: het zette in op méér zorg aan huis en mantelzorgers. ‘Van systemen naar mensen’, heette de gezamenlijke agenda van de verantwoordelijke bewindspersonen Edith Schippers en Martin van Rijn uit 2013. Het was een poging de groeiende kosten te beteugelen, maar kreeg ook een ideologisch sausje: onder het mom ‘mensen willen zelf langer thuis wonen’ ging alles op de schop.

‘Vroeger schreef je jezelf op je 58ste of zestigste in voor een plek in het verzorgingshuis,’ zei Van Rijn in juni 2017 over zijn eigen beleid. ‘Nu komen mensen van 75 jaar of ouder in een verpleeghuis terecht. Van de mensen met dementie of beginnende dementie blijft negentig procent thuis wonen, omdat dit het beste is.’ Zeker achtduizend verzorgingshuizen (waar ouderen zonder al te veel gebreken woonden) sloten de deuren. Die mensen waren thuis beter af, was de gedachte.

Maar dan wél met de juiste hulp en die hulp is er, bleek de afgelopen jaren, lang niet altijd.

Ingewikkeld

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeerde in 2021 dat een deel van de 1,2 miljoen thuiswonende 75-plussers belemmerd werd door ‘hardnekkige’ knelpunten. Het zorgstelsel is zo ingewikkeld geworden, stelden de onderzoekers, dat het voor ouderen en hulpverleners moeilijk te achterhalen is welke potjes er zijn voor wat. Omdat instanties allemaal op een andere manier worden gefinancierd, worden kwetsbare ouderen met complexe problemen nogal eens van het bekende kastje naar de muur gestuurd.

Door de hervorming verdween de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die in 1968 werd ingevoerd voor langdurige zorg. Sindsdien kunnen ouderen met drie wetten te maken krijgen. De intensieve 24-uurszorg (meestal de opname in een instelling) valt nu onder de Wet langdurige zorg waar de rijksoverheid verantwoordelijk voor is. De zorgverzekeraars regelen via de Zorgverzekeringswet verpleging aan huis. En via de Wet maatschappelijke ondersteuning bieden gemeenten huishoudelijke hulp of dagbesteding.

Door het massale sluiten van de verzorgingshuizen is er een tekort ontstaan aan geschikte woonmogelijkheden.

Simpel gezegd: de gemeente regelt de (persoonlijke) lichte hulp, de zorgverzekeraar biedt de wat zwaardere verpleeghulp en de rijksoverheid is verantwoordelijk voor degene die dag en nacht zorg nodig heeft. Het zou meer ‘maatwerk’ moeten brengen, maar leverde vooral veel kopzorgen en bureaucratie op. Al vrij snel bezetten ouderen ‘dure’ ziekenhuisbedden doordat ze, bijvoorbeeld na een valpartij, niet alleen thuis konden blijven, maar er geen plek voor hen was in een verpleeghuis.

Door het massale sluiten van de verzorgingshuizen is er een tekort ontstaan aan geschikte woonmogelijkheden, concludeerde de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in 2020 (die zelf cynisch opmerkte dat er inmiddels ‘een karrenvracht aan rapporten, adviezen en toekomstverkenningen’ is). ‘Het gebrek aan woonmogelijkheden tussen thuis en verpleeghuis manifesteert zich vooral op pijnlijke wijze in de sociaaleconomische zwakke wijken in steden, waar kwetsbare ouderen vaak sociaal geïsoleerd raken.’

Vage toekomstmuziek

In haar WOZO-programma wordt niet gerept over wachtlijsten voor verpleeghuizen. Overigens wordt er in de financiële paragraaf wel alvast een structurele besparing van 1,2 miljard euro (vanaf 2052) ingeboekt. Het is allemaal vage toekomstmuziek, maar het weerhield de minister er niet van op een pr-tour te gaan. ‘Heel veel mensen willen niet naar een verpleeghuis,’ zei Helder in de talkshow Op1, waar ze haar plan ontvouwde.

Het ‘verpleeghuis als schrikbeeld’ is het politieke slimmigheidje dat haar voorgangers ook gebruikten. Helder zei er niet bij dat de drempel om daar überhaupt te komen al zeer hoog is. En terwijl ze sprak over een toekomst met snoezige hofjes en gemengde wooncomplexen, zweeg ze over de duizenden verzorgingshuizen die zijn gesloten. Ze sprak over technologische snufjes (zoals een robot die aan medicijnen herinnert) die langer thuis wonen makkelijker maken.

Terwijl de bevolking in rap tempo vergrijst en de personeelstekorten in de zorg oplopen, is er geen plan voor de korte termijn. Ondertussen lopen de wachtlijsten op.

Het Algemeen Dagblad vroeg de minister of de ouderenzorg uiteindelijk schraler wordt. ‘Ik gebruik liever niet dat woord,’ antwoordde ze. ‘Sommige mensen worden daar angstig van.’

Maar terwijl de bevolking in rap tempo vergrijst en de personeelstekorten in de zorg oplopen, is er geen plan voor de korte termijn. Ondertussen lopen de wachtlijsten op. Er zijn nu al vijftigduizend verpleegkundigen en verzorgenden te weinig, inventariseerde de Volkskrant onlangs. Alleen al in de ouderenzorg. Tegelijk stijgt het aantal 65-plussers van 3 miljoen nu tot 4,6 miljoen in 2040. Het aantal mensen met dementie verdubbelt tot 330 duizend.

Zorg is geen vanzelfsprekendheid meer

De grens aan de zorg die familie en vrienden kunnen geven is ook bijna bereikt. Er zijn vijf miljoen mantelzorgers, van wie vier miljoen langer dan drie jaar zorgt. Een op de tien geeft aan overbelast te zijn. En ook aan mantelzorgers is een tekort dat alleen maar zal toenemen. De groeiende groep senioren heeft minder kinderen – en de kinderen die er zijn moeten werken om de personeelstekorten tegen te gaan.

Het staat allemaal in de karrenvracht aan rapporten, adviezen en brandbrieven die in de lades liggen van het departement. En tóch zegt minister Helder dat de toekomst van de ouderenzorg in het opbouwen van een sociaal netwerk ligt.

Het aantal verpleeghuisplekken zal de komende jaren niet toenemen. Althans niet in een verpleeghuis. Zeker 25 duizend plekken zullen elders gecreëerd worden. In de tienduizenden geschikte seniorenwoningen die er volgens de WOZO gaan komen. Die moeten alleen nog wel gebouwd worden.

Zo is er, bij nadere bestudering, wel meer op Helders plan af te dingen. Natuurlijk, niemand is tegen geclusterd wonen: een plek waar de oudere een eigen woning heeft waar hulp dichtbij is – met een ontmoetingscentrum om de hoek. Alleen moet dan wél het ingewikkelde systeem van financiering worden aangepakt. Want de woningbouwcorporatie moet de woning leveren, de gemeente de dagbesteding en het zorgkantoor verzorgt de verpleging. ‘Als het kabinet daadwerkelijk meer zorg thuis wil, dan moet de financiering van de zorginfrastructuur echt geregeld worden,’ zei Nathalie Eikelenboom van ZZG Zorggroep uit Nijmegen tegen branchevereniging Actiz. Zij vertelde hoe moeilijk bijvoorbeeld de financiering van een ontmoetingsruimte is rond te krijgen.

Dat zijn de problemen die Helder met haar programma niet oplost. In de kleurrijke folder van de WOZO rept ze van ‘een brede maatschappelijke beweging’ die ‘robuuste stappen zet’ waar een ‘volgend kabinet verder aan kan bouwen’. Het is een weinig ambitieus verhaal voor een minister die te maken heeft met zo’n urgent probleem. Tienduizenden kwetsbare ouderen hebben hulp nodig die ze niet krijgen en die lijst groeit. Bij het programma Meldpunt van Omroep Max waren zorgbestuurders van Actiz en de vakcentrale FNV bitter realistisch. ‘Zorg is geen vanzelfsprekendheid meer.’