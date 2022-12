‘Als je morgen terugkomt, ben je de eerste.’ Ik probeer de deur, maar de man heeft gelijk. Café Ouwekamp is dicht op maandag, dinsdag en woensdag, zoals hij zegt, en vier dagen open, wat al heel wat is vergeleken bij vier jaar geleden, toen de zaak om de haverklap failliet was.

De man staat klaar om over te steken, maar wacht nog even. Links en rechts is in de verste verte geen auto te zien, maar hij heeft misschien zin in een praatje. Niet te lang, geen naam, dan komt die maar in de krant en dat is nergens goed voor. Austerlitz is al genoeg in de media, maar een beetje wil hij wel vertellen.

‘Ja, ik ben van Austerlitz,’ zegt hij. ‘Mijn familie woont hier al tweehonderd jaar.’

Hij wijst naar rechts, waar de Oude Postweg loopt, de ruggengraat van Austerlitz. Hij woont niet ver van het Dorpsplein waar we staan, en ook niet ver van zijn geboortehuis, dat hij van hieruit kan aanwijzen.

‘Daar, dat huis, met dat schuine dak, daar ben ik geboren.’

Hij is van een echt Austerlitzse familie en vroeger, ja vroeger waren families als de zijne hier heer en meester. Neem de hoek van de Postweg en het Dorpsplein, waar nu huizen staan.

‘Dat hoekje hier, dat was van mijn familie.’

‘U bent hier geboren… Dat kunnen niet veel mensen in Austerlitz zeggen?’

‘Toch wel. Maar we zijn wel een minderheid.’

Dat lijkt hem een machtig gevoel te geven, en tegelijk ligt er ook onmacht in zijn stem. In het dorp waar ooit zoveel van zijn familie was, is dat niet meer zo.

Nu is het van de coöperatie – tenminste: zo lijkt het. Die beheert hier alles: het Dorpshuis vóór ons, het café achter ons, het schooltje, de zorgwoningen, de koophuizen voor starters, en de coöperatie gaat ook verder over alles: de chauffeurs, koks, nachthulp, scootmobielen, eenzaamheid, mantelzorg, thuiszorg, boodschappen, bewegen, uitjes, klusjes, de tuin, de administratie en hulp met de iPad.

Of de stuurse man bij Austerlitz Zorgt hoort?

‘Daar ben ik geen lid van. Zolang je het niet nodig hebt, hoeft het niet.’

Dan is er genoeg gepraat, hij steekt over, loopt de Oude Postweg in en verdwijnt in een steegje. Nog steeds heeft hij zijn naam niet gezegd.

Meer dan tweehonderd jaar… Hoeveel meer? 218 misschien? Misschien heeft hij een Franse achternaam. Austerlitz was toen nog een kampement; drie kilometer lang, vijfhonderd meter breed stonden de tenten hier in het gelid in wat volgens velen het mooiste kamp van Europa was: hier bivakkeerden 18.000 Fransen die de tijd moesten doden tussen een paar veldslagen van Napoleon. Ze bouwden voor de aardigheid in 27 dagen een piramide, en trokken toen naar Austerlitz in Tsjechië waar Napoleon de keizers van Rusland en Oostenrijk in de pan zou hakken. Napoleons broer gaf toen trots de naam Austerlitz aan het dorp op de Utrechtse heuvelrug.

Had een van die Fransen voor zijn vertrek nog gauw een Heuvelrugs meisje aan de haak geslagen en een stamboom geplant, waar de stuurse man aan de Oude Postweg een tak van is? Een generatie of acht geleden? Of stamde hij af van Nederlanders die waren blijven hangen nadat de Fransen waren weggemarcheerd?

Ik kan het hem niet vragen. Hij is heel pertinent in zijn weigering, zegt ‘Dat is wel genoeg’ en steekt zonder verder nog een woord te zeggen de lege weg over, terwijl ik blijf staan en hem nakijk, in de rug gedekt door Café Ouwekamp, dat volgens een keurig bordje op de buitenmuur tegenwoordig een ANWB Fietsservicepunt is.

Ik sta op een knooppunt op de bosroutes die door en om Austerlitz heen liggen. Een wandelpaartje staat stil op het lege terras van het café en bestudeert het bord met aanbiedingen van de makelaar. Dorpse prijzen als je Utrecht bent gewend, zes ton voor iets vrijstaands, met een uitschieter van 1,8 miljoen, maar dat is een heel bungalowpark met 8 vakantiehuisjes en een woonhuis. Met alleen de bomen van het bos als buren. Het bos dat vanwege de herfst een tapijt van gele en bruine bladeren op de grond heeft uitgespreid, waardoor Austerlitz zelf bijna een deel van het bos is geworden.

Voor zorg moest je naar Zeist

In dat bruine Austerlitz staat het kastanjebruine ‘Hart van Austerlitz’, het twee jaar oude dorpshuis dat nog steeds glanst van nieuwigheid en er een beetje uitziet als een longhouse in verre tropische dorpen. De deuren schuiven geruisloos open, drempels zijn er niet, de hal zuigt je meteen naar de bar, maar linksaf is ook nog de basisschool De Pirapoleon die wordt gerund door Wereldkidz, en in de hal staat de bibliotheek, die eigenlijk een openstaande kast is. Om het hoekje is ook de fysiopraktijk van Marianne Veenema, waar je de wijkverpleegkundige kunt vinden en de prikzuster op afspraak.

Hart van Austerlitz staat achteraf, aan de andere kant van het dorpsplein. Het is altijd open, in tegenstelling tot ‘Ons eetcafé’ Ouwekamp, maar dat is morgen dus weer open, en dat is op zichzelf al een wonder. Een van de vele waar Austerlitz tegenwoordig beroemd om is.

‘Drie keer was het café al failliet,’ zegt Jan Snijders.

‘Vier jaar geleden besloten we het beheer over te nemen. Daar is toen weer een aparte vereniging voor opgericht, en daar hangt dan weer een BV onder. Als ze me tien jaar geleden hadden gevraagd dat allemaal te doen, had ik het niet gedurfd. We hebben het café als dorp overgenomen, en kijk, het werkt: we hebben corona overleefd, we hebben gerendeerd.’

Snijders zit naast me aan tafel in het dorpshuis. We eten terwijl hij praat. Aan tafel zitten nog vier mensen, onder wie Lia van Dijk, die nog met Snijders in het bestuur heeft gezeten. Het is druk in het Hart van Austerlitz, waar bij het vallen van de avond bijna alle tafels zijn gedekt. Meer dan vijftig mensen eten er vanavond: het is woensdag en elke tweede woensdag is er ‘Austerlitz Eet’. Snijders is de man van wat ze in Austerlitz al ‘Het Boek’ noemen voordat het is uitgekomen. Bij elke anekdote die aan tafel wordt opgedist komt het ter sprake.

‘Komt dat ook in het boek?’

‘Daar gaan we in het boek uitgebreid op in.’ (Of: ‘Dit heb ik niet in het boek gezet. Sommige dingen kun je er niet inzetten.’)

Geen wonder dat er reikhalzend wordt uitgekeken naar 12 december, wanneer ‘het boek’, Austerlitz doet het zelf van Jan Snijders en Wim Oerlemans, verschijnt.

Zij waren er allebei bij toen Austerlitz Zorgt tien jaar geleden werd opgericht, en samen zijn zij het levende geheugen van de zorgcoöperatie die sindsdien een voorbeeld is geworden van hoe zorg kan werken als je het zelf doet, en als je het vooral niet aan de overheid overlaat.

De afbraak was in Austerlitz geleidelijk gegaan, net als in de rest van Nederland. De huisartsen verdwenen, de winkels volgden, het café ging failliet en de bevolking vergrijsde: het dorp leek langzaam uit te doven. Het zorgsysteem dat de overheid in jaren had opgebouwd, werd door diezelfde overheid ook weer kapotgemaakt, zegt Jan Snijders in een enkele jaren oude video van de VNG.

Mensen wilden niet naar een tehuis in Zeist als ze ouder werden, ze wilden in Austerlitz blijven.

Voor zorg moest je naar Zeist, en om daar te komen, moet je met buslijn 381 van Syntus die ook nu nog maar één keer per uur gaat, de laatste om 20:22. En in Zeist kwam je op een wachtlijst – een woord dat ooit stond voor enkele dagen vertraging, maar tegenwoordig voor een afgrond waar je instort, waarna je nog maar moet zien wanneer je er ooit weer uit tevoorschijn klautert.

Dat konden ze zelf beter. Het dorp had al een vereniging: Austerlitz Belang, ‘de vereniging’ genoemd, met een bestuur waarin louter ‘capabele mensen’ zaten. Daar werd het idee geboren om iets aan de zorg te doen. Mensen wilden niet naar een tehuis in Zeist als ze ouder werden, ze wilden in Austerlitz blijven. Gaandeweg werd Austerlitz Zorgt opgetuigd, met diensten en dienstjes, klusdiensten, maaltijdverstrekking, vervoer met de auto, als ze ergens heen moesten, al dat soort zaken waardoor ouderen langer in hun eigen huis in Austerlitz konden blijven.

Austerlitz is sindsdien een merknaam geworden die lekker klinkt en die zich met alles laat verbinden: Austerlitz Zorgt, Austerlitz Eet, Austerlitz Rijdt, Austerlitz Gaat op stap, Austerlitz Online.

Het halve dorp overgenomen

Austerlitz is een eiland in de bossen, ingeklemd tussen de A12 en de A28. Je moet van de hoofdweg af om er te komen, over de Austerlitzseweg die samensmelt met de Oude Postweg waaraan de huizen van het dorp nog altijd zijn geregen als in 1804 de tenten van het Franse legerkamp Camp d’Utrecht.

Bij de ingang naar het dorp staat een bronzen man op wacht met een vogelhuisje in zijn hand. Zelf staat hij ook in een huisje, of in een idee van een huisje, gemaakt van roestvrijstalen buizen. Het beeld staat stijf van de symboliek, al wordt niet meteen duidelijk welke, maar dat geeft niet want je krijgt geen tijd erover na te denken want je bent dan al in Austerlitz, zegt het gemeentebord waarop alles staat waar ze hier trots op zijn. ‘Zorgzaam dorp’ staat erop, en ‘Austerlitz zorgt’ en ‘Fairtrade Gemeente’. Welkom!

Je passeert slagerij Noordam en dorpssuper Van Dijk, daarna de Hoeksteen: ‘Fair Trade kerk van de protestantse gemeente’ met naast de kerk een grote regenboogvlag met het woord VREDE erop. En dan ben je al bij het dorpsplein met het dorpscafé, het dorpshuis, de bushalte, en gaat de Oude Postweg het dorp weer uit, langs een huis met een Oekraïense vlag en een ander met de omgekeerde boze boerenvlag.

Alleen wie er iets te zoeken heeft, stopt.

Dat Austerlitz zo’n eiland is, is alleen maar handig, zegt iedereen. Het is een overzichtelijk dorp met overzichtelijke grenzen en een overzichtelijk inwonertal: in 2021 woonden er 1700 mensen, en nu de nieuwe wijk met honderd huizen is gebouwd, zijn het er meer, en het is een dorp met een opvallend hoog voorzitterspotentieel.

Dus dat uitgerekend hier een nu al legendarische zorgcoöperatie is ontstaan die alles zelf doet en de hele zorg inclusief het halve dorp heeft overgenomen, is goed te begrijpen. Er was al een behoorlijke ‘sociale cohesie’, zeggen ze, en iedereen kent iedereen. Een kwart van de bevolking is nu lid van Austerlitz Zorgt, en er zijn bijna honderd vrijwilligers, zoveel dat ze bijna moeten vechten om ook eens te mogen helpen.

‘In een Amsterdamse wijk zal het veel moeilijker zijn te bereiken wat we hier hebben bereikt,’ erkent Marianne Veenema. Charles Laurey beaamt het. De overzichtelijkheid helpt zeker. Veenema is behalve de fysiotherapeut ook de ‘dorpsondersteuner’, een van de twee betaalde krachten van de coöperatie. ‘Zij kent iedereen’, en iedereen kent haar: ze is ‘het bekendste gezicht van het dorp’.

Haar rol is cruciaal. Ze is altijd overal, en iedereen heeft haar telefoonnummer. Marianne Veenema kent de mensen, weet wie achteruitgaat, en grijpt in, zeggen ze bij de coöperatie.

Laurey: ‘De kans dat iemand drie dagen dood in zijn huis ligt, is hier academisch.’

Veenema: ‘Ik hou ze wel in de gaten.’

De ‘experimenteerbepaling’

Laurey was tot voor kort voorzitter van ‘de vereniging’ waar het allemaal is begonnen, en afkomstig uit de sector. ‘Ik werk al vijfenveertig jaar als jurist in de zorg, dus het is een beetje mijn vak,’ zegt hij bij wijze van introductie. Ze zagen het tien, vijftien jaar geleden misgaan, vertelt hij. Het dorp werd steeds minder leefbaar. De huisarts verdween, de bus ging minder vaak rijden, de winkels sloten een voor een, en iedereen zag toen al hoe het aantal 65-plussers explodeerde, terwijl de zorg tegelijkertijd werd uitgekleed. Voor alles moest je naar Zeist, en ook daar werd alles moeizamer, bureaucratischer, zuiniger.

‘De wet van Blok heeft perfect gewerkt: bejaardenhuizen gingen dicht, en iedereen moest maar thuis worden geholpen. Maar daar was de zorg niet op ingesteld,’ zegt Laurey. ‘Als Nederland op de huidige voet doorgaat, moet straks een op de vier schoolverlaters in de zorg gaan werken.’ Dat zal nooit gebeuren, beseft iedereen, dus toen kwam in het bestuur van de vereniging de vraag op: ‘Wie zorgt er straks voor ons als wij oud zijn?’ Met apparaten om steunkousen zelf aan te kunnen trekken, of medido-apparaatjes die vertellen wanneer je een pil moet nemen, ben je er niet.

‘Een beetje activist, die heb je zeker in het begin nodig om dingen gedaan te krijgen.’

De vraag bleek een vonk in een berg stro, want in Austerlitz zat, vertelt Laurey, precies het type mens dat je nodig hebt om een eigen zorgcoöperatie mee op te zetten: dwars en zelfbewust. Laurey: ‘We beschikten over de juiste mix van doe-potentieel en denkpotentieel, een mix van intelligentsia en niet-lullen-maar-poetsen.’

Ze waren bovendien ‘mondig’, en geen van allen mensen die zich door een gemeentebestuur omver lieten praten, zegt Lia van Dijk, ook deel van het voorzitterspotentieel: ‘Een beetje activist, die heb je zeker in het begin nodig om dingen gedaan te krijgen,’ en verder bestuursleden die van wanten weten, zoals zijzelf, voorzitter van de Algemene Seniorenvereniging Zeist, en oud-bestuurslid en vertrouwenspersoon van Austerlitz Zorgt. Ook Van Dijk eet woensdagavond mee.

‘We hadden voor Austerlitz Zorgt een hele cockpit van voorzitters,’ zegt ze, en die cockpit laat zich niet afschepen: ‘Senioren zijn geen kleine kinderen. Ik geef bestuurders een paar regels mee. Als de gemeente zegt dat iets niet kan, zeg ik: check de wet of dat echt zo is, kijk of het ergens anders wel bestaat, en zoek anders in de wet naar de “experimenteerbepaling”, die staat in bijna elke wet, en daarmee kan bijna alles.’

Jan Snijders knikt instemmend. Hij zit eveneens in de cockpit, het ‘clubje waarin alle voorzitters van het dorp zitten’, inclusief hijzelf dus – oud-voorzitter van Austerlitz Zorgt, voorzitter van Woonstichting Nu Voor Straks, en van de crowdfunding, die allebei ook weer onder Austerlitz Zorgt vallen.

Iedereen in het voorzittersclubje weet wel hoe je een vereniging, een stichting of zelfs een BV moet opzetten, en daar wemelt het dus van. Onder de paraplu van Austerlitz Zorgt hangt een heel web van stichtingen en verenigingen waarin de groeiende hoeveelheid activiteiten zijn ondergebracht, plus die ene BV van het café, en in de besturen van al die organisaties zitten altijd dezelfde mensen, het ‘clubje’, in wisselende samenstelling.

Sneller en directer en aangenamer

Hulp wordt een steeds breder begrip en de coöperatie wordt steeds meer een, zoals Snijders zegt, ‘alternatief gemeentebestuur’ waar je niet meer omheen kunt. Het gaat allang niet alleen meer om de dagelijkse zorg, de maaltijden, het halen en brengen, eenzaamheidsbestrijding, klusjes in huis, aanschaf van een scootmobiel (weet je hoeveel verschillende instanties er betrokken zijn bij de aanschaf van een scootmobiel?), nachtzorg, oogdruppels, steunkousen, mantelzorg of thuiszorg of al dat soort zaken dat Austerlitz Zorgt veel sneller en directer en aangenamer kan regelen dan de overheid en de bestaande zorginstellingen.

Dat is allemaal geregeld. Het ging niet zonder moeite, want hadden ze B en W van Zeist eindelijk mee, dan stribbelde de gemeenteraad tegen, en wilden ze oogdruppelen, dan waren het de regels die wilden dat dat een ‘medische handeling’ was die alleen door medisch geschoold personeel mocht worden uitgevoerd. Zorginstellingen moesten ervan overtuigd raken dat vrijwilligers een groot deel van het werk konden doen voordat ze het uit handen durfden geven. Austerlitz Zorgt moest zich onder de overheid uit wurmen – en tegelijkertijd diezelfde overheid te vriend houden, omdat je die ook weer nodig had voor vergunningen en fondsen.

Maar toen ze aan de andere kant eenmaal doorhadden dat in Austerlitz mensen zaten die van wanten wisten, ging die samenwerking steeds makkelijker. De gemeente en de zorginstellingen durfden steeds meer over te laten aan het ‘alternatieve gemeentebestuur’ van dat dorp van 1700 inwoners, en nu zijn de lijntjes in Austerlitz kort: je belt Marianne Veenema en die belt een vrijwilliger en dan is het geregeld.

Het is ook nog eens veel goedkoper met al die vrijwilligers, wat Jan Snijders ‘bijvangst’ noemt, maar wat voor de overheid steeds meer een hoofdzaak is geworden.

Steeds driester

In de cockpit worden ze door het succes steeds driester. De coöperatie is in het onroerend goed gestapt. Het dorpshuis zelf is daar een voorbeeld van. Dat zou zonder de coöperatie misschien nooit gebouwd zijn zoals het is gebouwd. Op de bovenverdiepingen zijn vijfentwintig woningen: acht voor jongeren en zeventien ‘geschikt voor zorg’ in de sociale huursector. Buiten, achter het dorpshuis, staan nog zeven starterswoningen die Austerlitz Zorgt heeft laten bouwen om ze te verkopen en het zo mogelijk te maken dat jongeren in het dorp kunnen blijven. Daarnaast staan acht patiowoningen, zorgwoningen in de vrije huursector, waar mensen kunnen wonen die anders allang ‘naar Zeist’ hadden gemoeten en nu hier kunnen blijven wonen.

Frans Emmink (76) zegt: ‘Ze moeten me hier uit dragen, en jou ook, hè?’ waarna zijn vrouw knikt: ‘Ja. We gaan samen. Ja.’

Voor de koopwoningen heeft de coöperatie de hypotheken geregeld, waarbij ‘de crowdfunding’ van Snijders een belangrijke rol heeft gespeeld: er was nog ruim een half miljoen nodig om het financieel rond te maken, en via crowdfunding werden lokale investeerders geworven, die niet eens moeilijk te vinden waren. Het leek ze een betere belegging dan hun geld op de bank te laten.

Austerlitz heeft een dikke vinger in de pap als het gaat om toewijzing van de zorgwoningen. De Woonstichting Nu voor Straks (ook Snijders) wijst de patiowoningen helemaal zelf toe, en zit samen met Austerlitz Zorgt ook in de commissie die de goedkopere zorgwoningen boven het dorpshuis toewijst, waarin ook de gemeente en De stichting Woongoed Zeist zit.

Nu ook dat allemaal klaar is, denken ze alweer vooruit, want ‘je moet het tempo erin houden, zodat de mensen zien dat er wat gebeurt,’ zeg Lia van Dijk. Er wordt gedacht aan een energiecoöperatie om eigen energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op grote daken en de stroom daarvan te leveren aan de leden.

Niet langs de bar

De school De Paripoleon is uit en ook de kleuters, de Piraatjes, zijn naar huis. Een verlate ophaalopa loopt achter zijn kleinzoontje aan dat door de (speel)tuin van de school hobbelt. Zijn zoon is uit Utrecht hierheen verhuisd, zegt de opa, omdat het goedkoper is en omdat kinderen hier de ruimte hebben. Kleinzoon passeert de Gruitentuin (niemand weet wat dat betekent) en houdt halt op de stoep.

De school is overvol. Dat krijg je als je het beheer overlaat aan een scholengroep als ‘Wereldkidz’, zegt Snijders, ‘dan heb je ergens ver weg een bestuur waar ze wat besluiten, en dan krijg je dit.’ De school is groot genoeg zeiden ze, en nu is ze veel te klein, want er is een nieuwe wijk met luxewoningen bijgekomen waar jonge mensen zijn komen wonen met kleine kinderen die allemaal naar De Paripoleon komen. Twee kinderen van Snijders wonen er ook. Die waren uit Austerlitz vertrokken en nu zijn ze terug, met hun kinderen.

De tafels in het dorpshuis zitten vol. Niet helemaal met alle leeftijden, zoals de website belooft, maar wel met ‘vitale oudere personen’.

Zie je wel, zegt Wim Keja, een van de woensdagavondeters. Keja heeft zijn leven lang in het onderwijs gezeten en het daar met zijn eigen ogen gezien: ‘Daar is bewezen dat grootschalig altijd een ramp is.

Snijders gniffelt: ‘Bij de bouw van het dorpshuis hamerden ze erop dat de kinderen niet langs de bar mochten lopen. Nu is de school te klein en hebben ze allemaal lokalen erbij moeten huren aan deze kant van het gebouw, en lopen de kinderen de hele tijd heen en weer langs de bar…’

Voorbeeld

De tafels in het dorpshuis zitten vol. Niet helemaal met alle leeftijden, zoals de website belooft, maar wel met ‘vitale oudere personen’ zoals Lia van Dijk ze noemt. Beheerder Adri van Ginkel kent ze allemaal bij naam en weet van de meesten ook wat ze drinken.

‘Witbiertje voor meneer Fijee, voor Tabitha een nulprocentje, en een wijntje voor Tini.’

Op hun beurt kennen alle bezoekers alle bezoekers, dus een nieuw gezicht trekt de aandacht.

‘Ah, een journalist! Wat leuk!’

‘Weer een?’

‘Laatst was er ook nog een, hoe heette die ook alweer…’

Alle aandacht voor het dorp begint gewoon te worden, merk je in het dorpshuis, en Austerlitz wordt al bijna een beetje blasé.

‘Hoeveel politieke partijen er al langs zijn geweest…! De CDA-fractie uit de Tweede Kamer is ook komen kijken.’

Op de website van de coöperatie wordt met instemming geciteerd uit de Handelingen van de algemene beschouwingen van 31 augustus, waar Pieter Heerma van het CDA Austerlitz als voorbeeld noemt van hoe het zou moeten gaan met de zorg in het land. ‘Minder ik en meer wij,’ zegt Heerma, en: ‘politiek moet vooruit durven kijken.’

Maar wat in Austerlitz gebeurt, gebeurt ondanks Heerma, ondanks Heerma’s CDA en ondanks de hele politiek, zonder inmenging en juist in weerwil van beleid en regelgeving. Het is de overwinning van de doe-het-zelvers op de politici, en de overwinning spreekt tot de verbeelding. In Austerlitz is een beweging in gang gezet. driehonderd soortgelijke lokale burgerinitiatieven telt Nederland inmiddels al, die allemaal hetzelfde proberen, kleinschaliger, soms met minder succes en misschien ook in lastiger omstandigheden, maar toch.

‘We zijn hier het Kruiswerk opnieuw aan het uitvinden,’ zegt Snijders, en er klinkt geen enkele spijt in zijn stem, want na tien jaar weet hij hoeveel beter alles gaat als je het zelf doet. Dat wordt straks vast ook wel duidelijk uit het boek dat hij aan het schrijven is.

Later, bij het nagerecht, trekt Snijders alvast zijn conclusie. Dat je van de politiek in Nederland niets meer kunt verwachten, en zeker geen daadkracht. ‘De tijd van de politieke partijen is voorbij. Ze zijn veel te klein geworden, het zijn er te veel.’