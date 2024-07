Het is ‘onacceptabel’ dat patiënten binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz), met name degenen met de zwaarste problemen, zo lang op zorg moeten wachten. Het is nu tijd voor actie, voor ‘ingrijpende maatregelen’. Binnen één jaar zullen de wachtlijsten verdwenen zijn. Was getekend: Edith Schippers, minister van Volksgezondheid. Toen Schippers dit in 2017 aan de Kamer schreef, stonden er ongeveer 30.000 mensen op de wachtlijst.

Zeven jaar later zijn de wachtlijsten geëxplodeerd. In april maakte de Nederlandse Zorgautoriteit bekend dat het aantal wachtenden is opgelopen tot bijna 100.000, van wie meer dan de helft langer dan drieënhalve maand –het wettelijke maximum -moet wachten op hulp. Nog steeds geldt: hoe complexer de problematiek, hoe langer de wachttijd.

Hoe kon dat gebeuren? Het saaie, voorspelbare antwoord is dat de wachtlijsten worden veroorzaakt door een reeks problemen die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. Er is een personeelstekort. Er gaat te weinig...