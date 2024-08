Nazorgnood in Nederlandse ziekenhuizen: ‘U jaagt mijn moeder de dood in als ze nu naar huis moet’

Het is donker. Diep in de nacht wordt Yvonne Leenders (60) wakker in haar bed. Ze moet naar het toilet en strekt haar hand uit naar het lampje op haar nachtkastje, een automatische handeling. Maar haar hand vindt geen lichtknop, en ook geen nachtkastje. Ze ligt in haar woonkamer, beseft ze dan. Eerder die dag heeft een vriend haar matras uit de slaapkamer hierheen gesleept. Met haar gebroken been kon ze de trap niet meer op. Maar hier is geen licht. Plots is ze doodsbang.

Een paar dagen eerder was Leenders gaan paardrijden met een vriendin op de Ginkelse heide, bij Ede. Daar ging het mis: het andere paard schopte plotseling hard naar achteren en raakte met zijn ijzeren hoef Leenders’ been. Ze raakte buiten westen van de pijn. Met spoed moest ze naar het ziekenhuis, waar een ijzeren plaat in haar been werd gezet. ‘Verkeerd, zo bleek achteraf.’