Jaarlijks krijgen de auteurs van de tien beste journalistieke verhalen in de Nederlandse taal de eretitel Meesterverteller toegekend. Journalist Michel Maas wint de prijs voor zijn artikel over de sportschool-obsessie van de achttienjarige Hugo. Dag en nacht werkt hij aan zijn lichaam, spier voor spier, tot aan spieren waarvan normale mensen het bestaan niet eens vermoeden. Maas keek mee in de gym, en op het stationnetje waar hij hangt met zijn vrienden.

De jury: ‘Prachtig geschreven, zonder opsmuk, zo dicht mogelijk tot in het hoofd van het personage als maar kan. Staccato, korte zinnen, in de taal die híj spreekt. Met gebruik van verhalende technieken pelt Michel Maas de 18-jarige Hugo af, spier voor spier, tot hij stilaan het grotere verhaal laat zien waar deze jongen voor staat: een hele generatie, opgegroeid in de coronatijd, die niet anders gewend is dan het leven te consumeren via sociale media.’

Lees zijn reportage hier.