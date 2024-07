Bali is al langer een populaire hotspot voor digitale nomaden en nu wil een Spaanse ondernemer ook op het straatarme Indonesische eiland Sumba een kolonie voor laptopwerkers stichten. Via zijn bedrijf Eco Beach City koop je voor nog geen tienduizend euro je eigen stukje paradijs. Bouw je zo mee aan de stad van de toekomst, of is dit een schoolvoorbeeld van hedendaags imperialisme?