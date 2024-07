Zoöloog Lucy Cooke is bekend van haar documentaires en natuurprogramma’s voor onder meer de BBC en National Geographic en bestsellers als Wilde verhalen, de ware aard van onbegrepen beesten (2018). Ze is een vat vol aanstekelijke anekdotes uit het onderzoeksveld en een wandelende encyclopedie die beschikt over een goed gevoel voor humor. Ook is ze zeer rap van de tongriem gesneden. Haar zin­nen buitelen over elkaar heen tijdens het online gesprek, dat slechts één keer wordt onderbroken – als haar hond, die aan haar voeten ligt, aanslaat. Hij is wakker geschrokken van een geluid buiten. Ze maakt korte metten met het geblaf.

In Bitch laat Cooke zien dat de binaire opvattingen over sekse, gedrag en biologie achterhaald zijn. Cookes boodschap liegt er niet om. Ze schrijft: ‘Als vrouwelijkheid door één ding bepaald moet worden, is het wel haar dynamische, gevarieerde aard, en niet strenge, achterhaalde regels en verwachtingen. De bitches in Bitch tonen aan dat...