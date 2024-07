Wanneer Erasmus in januari 1511 Thomas More in Londen een exemplaar van zijn net verschenen Lof der zotheid stuurt gaat dat gepaard met een uitvoerige brief waarin hij terugkijkt op hun gezamenlijke project om Griekse teksten te vertalen. Erasmus had Lucianus ontdekt, ’een revelatie’ volgens Sandra Langereis in haar biografie van Erasmus. More en Erasmus waren allebei verslingerd geraakt ‘aan deze subversieve satiricus uit tweede eeuws Syrië, die verschrikkelijk weinig eerbied toonde jegens filosofische haarklovers en religieuze kwezels.’ Erasmus vertaalde zes, More vier teksten uit Lucianus’ Gesprekken en De ontmaskering van de charlatans voor de in Florence verschijnende Luciani opuscula.

Zonder Lucianus geen Lof der zotheid. Erasmus vond bij Lucianus de combinatie van ernst en humor die hij nodig had voor zijn eigen aanhoudende kritiek op de verstarde theologen, aflatenverkopers, benauwde priesters en weltevreden paters. Zijn trouvaille om de Zotheid in het boek zijn...