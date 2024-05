Nu polarisatie hoogtij viert en het nieuws wordt gedomineerd door allerhande dagelijkse ophef en politieke fitties, zoomt Roxane van Iperen uit. Liever dan met losse flodders te schieten op de actualiteit, start ze een verdiepende reeks essays over dreiging en onveiligheid.

In de eerste aflevering zoomt ze in op het fenomeen van ‘de goede omstander’. Aan de hand van het werk van de in Oostenrijk geboren joodse historicus Raul Hilberg (1926-2007), belicht Van Iperen onze moeizame verhouding tot internationale conflicten. Hilberg leerde ons dat ieder conflict naast daders en slachtoffers nog een derde categorie kent: de omstander. Maar door de oorlog in Gaza lijkt de ruimte voor het omstanderschap te verdwijnen. Iedereen moet kleur bekennen in dit conflict, zelfs al heb je part noch deel aan de strijd.

In volgende afleveringen gaat Van Iperen dieper in op begrippen als boosheid, haat, razernij, oorlog, racisme en misogynie, zowel op macro- als op microniveau. De serie heeft bovendien aandacht voor de achterkant van dreiging, te weten: angst. ‘We leven in een tijdperk waarin politici goed zijn in het aanwijzen van dreigingen,’ aldus Van Iperen. ‘Maar iedere dreiging gaat gepaard met een zorg. Wanneer die zorg geen aandacht krijgt, zul je met geen enkele vorm van repressie, geweld of retoriek de dreiging kunnen wegnemen.’

De eerste aflevering van de serie over Dreiging en Onveiligheid van Roxane van Iperen is nu te lezen in de nieuwste editie van Vrij Nederland. Bestel ‘m hier!

Het verhaal verschijnt op zaterdag 8 juni op onze website.