Terwijl dit afscheidsstuk voor een hoofdredacteur wordt getikt, zit die hoofdredacteur op dezelfde verdieping zijn Gedachten op Dinsdag, in de indeling van de krant GoD genoemd, te componeren. Hij doet dat gewoontegetrouw in een afgetrapte broek die hij daarvoor speciaal reserveert. Dinsdag is per traditie zetterijdag en dan wil Rinus Ferdinandusse er als journalist uitzien. Tenminste zo een uit een Amerikaanse film uit de jaren dertig: gerafelde das, daaronder een verfomfaaid hemd, zo te zien ook uit de jaren dertig, dat tot de derde knoop van boven openstaat.

Mouwen opgestroopt. Het enige attribuut dat ontbreekt, is de groene klep op het hoofd, terwijl dat nu juist heel handig zou zijn met dat moderne zonlicht op de tekstverwerkers. Ferdinandusse en zijn tekstverwerker, ja, Ferdinandusse en alle technische apparaten zou een apart hoofdstuk bij dit afscheid kunnen zijn, maar de woorden die aan het gemoed van de hoofdredacteur ontspringen bij zijn omgang met de techniek laten zich...