Toen het halve land zich kwaad maakte over de lange rijen op Schiphol en topman Dick Benschop in De Telegraaf door het slijk werd gehaald (‘Waar is Benschop?’), waarna hij in de Tweede Kamer op de grill werd gelegd door opgewonden parlementariërs (‘Aftreden!’), heb ik maar weer eens de beroemde passage uit de Max Havelaar opgezocht, waar de uitdrukking ‘Barbertje moet hangen’ aan is ontleend. Daarin is het overigens niet Barbertje maar Lothario die moet hangen omdat hij Barbertje zou hebben vermoord, en vervolgens ingezouten en in kleine stukjes gesneden. Zelfs als Barbertje zelf springlevend verschijnt en verklaart dat Lothario haar helemaal niet heeft ingezouten en integendeel veel goeds heeft gedaan, moet Lothario nog hangen omdat hij schuldig zou zijn aan ‘eigenwaan’.

Er is op het eerste gezicht van alles op Benschop aan te merken: dat het weken duurde voor hij in het openbaar verscheen om verantwoording af te leggen voor de chaos, de onderschatting van de...