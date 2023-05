Deze column is ook te beluisteren.

Met de verkiezingszege van de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart jl. koos de Nederlandse burger weer een nieuwe identiteit om zijn onvrede aan Den Haag kenbaar te maken. Althans: dat was de veelgehoorde verklaring voor de winst van de partij met één zetel in de Tweede Kamer, die vanuit het niets de grootste in de Senaat werd.

Politiek wordt momenteel vooral verklaard vanuit sociale identiteit – wit, zwart, man, vrouw, gay, hetero, boer of hipster. Sommigen zien het als de emancipatie van emancipatiebewegingen, anderen als een stok van conservatief-rechts om mee te slaan. Maar zelden gaat de discussie over wat het ook is: een rookgordijn voor economische belangen.

Een samenleving wordt vormgegeven door verschillende systemen: cultuur, religie, wetgeving, taal et cetera. Minder tastbaar is de invloed van het economische systeem, dat bepaalde waarden en gedragingen van individuen naar boven haalt of juist onderdrukt. Een belastingstelsel, bijvoorbeeld, dat arbeid veel zwaarder belast dan vermogen raakt niet alleen de portemonnee, maar ook de trots van de middenklasse. Kernwaarden als arbeidsethos, discipline en solidariteit worden bestraft, terwijl de handige belegger zijn tips in een podcast vanaf een zonnig eiland verspreidt. De boodschap: wie deelneemt en bijdraagt aan de samenleving is een sukkel; rentenieren moet je vieren.

Na ruim dertig jaar leven in een systeem dat inzet op egoïsme en een dog-eat-dog mentaliteit, is het niet vreemd dat burgers zich inmiddels in een constante staat van competitie met elkaar bevinden. Een competitie die vaak onterecht op identitaire grond wordt uitgevochten.

Een recent voorbeeld was het commentaar van staatssecretaris Van Ooijen op de overbelasting van Jeugdzorg: te veel kinderen doen een beroep op ‘lichte zorg’. Van Ooijen had het over echtscheidingen, opvoedproblemen en stressgevoeligheid. Op sociale media reageerde men voorspelbaar. ‘Verwend’, ‘genderwaanzin’, ‘identiteitscrisis’, ‘afwezige (werkende) moeders’ en ‘woke-generatie’.

Dat de winst van de agro-industrie nu wordt gezien als een zege van de ‘normale Nederlander’ is de vervolmaking van het identitaire rookgordijn.

De werkelijke reden was simpeler, maar bleef grotendeels onbenoemd: door de decentralisatie en vervolgens grootschalige privatisering van jeugdhulp is een wildgroei van commerciële partijen ontstaan die zich richten op lichte zorg, omdat daar de winst ligt. De wachtlijst voor gespecialiseerde psychische hulp is inmiddels onverantwoord lang – met hartverscheurende gevolgen.

De BBB-stem werd in de meeste commentaren gebracht als proteststem tegen Den Haag en het stikstofbeleid. De boer tegen de plucheplakker, het platteland tegen de stad, de barbecue’er tegen de klimaatdrammer, de migrant versus de ‘oorspronkelijke’ bewoner – alle platgeslagen identitaire tegenstellingen kwamen voorbij.

Zelden ging het over dertig jaar afbraak van publieke voorzieningen, een scheefgegroeid belastingstelsel en een bedrijfsleven dat de belangrijkste politieke dossiers gijzelt. Dat de winst van de agro-industrie nu wordt gezien als een zege van de ‘normale Nederlander’ is de vervolmaking van het identitaire rookgordijn. Die zege is geen protest tegen de kabinetten-Rutte, het is het product ervan.