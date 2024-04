‘Als iemand je vijftien keer steekt, voelt dat beslist heel erg eerste-persoons,’ zei Salman Rushdie tegen de hoofdredacteur van The New Yorker David Remnick in 2023. Hij vertelde Remnick dat het boek waaraan hij bezig was over de moordaanslag niet in de derde persoon geschreven kon worden, net zoals zijn omvangrijke ‘memoir’ Joseph Anton, het boek over zijn leven na de fatwa van ayatollah Khomeini in 1988. Het boek waaraan hij werkte was een ‘ego-verhaal’, dat kon niet anders. Dichterbij de dood en bij zichzelf was hij niet gekomen bij de aanslag op 12 augustus 2022 in Chautauqua in de staat New York.

Bij Salman Rushdie gebeurt nooit iets zonder dat het wortels krijgt in de geschiedenis, in de werkelijkheid of in de literatuur. Hij heeft iets van een allesweter, hij laat zijn kennis werken. Dat hij een boek schrijft waarin hij tot in de kleinste en intiemste details vertelt over de aanval op zijn leven door een jonge fanatieke moslim is opvallend. Tot het schrijven van...