Geert Wilders en Pieter Omtzigt hadden van de week na hun vervolggesprek met verkenner Ronald Plasterk nog maar net laten weten dat ‘de lucht is geklaard’, of via de sociale media doken berichten op over nieuwe PVV-Kamerleden waar de honden geen brood van lusten.

De tirade die kersvers PVV-parlementariër en Defensiewoordvoerder Joeri Pool in december nog als Statenlid in Overijssel afstak (‘Hoe lang nog wordt hun achterlijke islamitische cultuur ons nog door de strot geduwd in Overijssel? Hoe lang nog worden onze vrouwen en dochters op straat lastiggevallen, aangerand of verkracht door buitenlands tuig?’) was nog tot daaraan toe: zulke kanonnades waren we tot voor kort van Wilders zelf gewend. Aanzienlijk pijnlijker was het bericht over Maikel Boon, die van de week trots meldde dat hij in de PVV-fractie aan de slag gaat als ‘tweede woordvoerder islam’ en ‘eerste woordvoerder antisemitisme’. Dezelfde Maikel Boon deelde in het recente verleden twitterberichten van neonazi Peter Sweden, die de holocaust ontkent: ‘I don’t like fascism, but I think that Hitler had some good points. I am pretty certain that the holocaust actually never happened’. En dat wordt dan ‘eerste woordvoerder antisemitisme’.

Je zou er bijna van gaan terugverlangen naar 2010, toen nieuwe PVV-Kamerleden gewoon nog als brievenbusplassers werden ontmaskerd.

Intussen noteren Haagse verslaggevers braaf dat Geert Wilders ‘alle vertrouwen’ heeft in het proces en dat de betrokken fractieleiders voorzichtig op zoek gaan naar waar ze het wél over eens zijn, alsof we vanzelfsprekend op weg zijn naar een kabinet of een gedoogconstructie met de PVV, want ‘de kiezer heeft gesproken’.

Maar zoals ik vorige week al schreef: de kans dat Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt, steun geeft aan zo’n kabinet, al dan niet in een gedoogconstructie, is zo goed als nul: dan zal Geert Wilders de helft van zijn verkiezingsprogramma in de prullenbak moeten gooien.

op een rij

Staatsrechtgeleerde Wim Voermans zette het secuur op een rij in een ‘grondwettelijke en staatsrechtelijke doorrekening’, die ook de burelen van NSC heeft bereikt. Een waslijst aan programmapunten van de PVV blijkt in strijd met de Grondwet of internationale verdragen.

Dat geldt volgens Voermans niet alleen voor de aangekondigde ‘asielstop’, het in ere herstellen van grensbewaking, pushbacks van asielzoekers naar buurlanden, het instellen van tewerkstellingsvergunningen voor werknemers uit de EU en het verbod op islamitische scholen, korans en moskeeën, maar ook voor het verbod op dubbele nationaliteit, het verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal, ‘jihad-sympathisanten preventief opsluiten via administratieve detentie’, ‘Vanaf 14 jaar altijd volwassenenstrafrecht toepassen bij zeden- en geweldsmisdrijven’, het verbod op ritueel slachten en ‘politieke neutraliteit van leraren’.

De uitkomst kan geen andere zijn dan een kabinet zonder de PVV. Daar kan Geert Wilders, die zich al in het Torentje droomt, maar beter aan wennen.

Bovendien geldt het voor álle programmapunten die raken aan de EU, zoals ‘geen EU-bemoeienis met Nederlandse sociale zekerheid en arbeidsmarkt’, ‘geen verbod op de pulsvisserij’, het ‘behouden en in ere herstellen van onze vetorechten’ en het ‘terughalen van onze miljarden uit Brussel’.

Van al die programmapunten zal Geert Wilders klip en klaar afstand moeten nemen, wil de partij van Pieter Omtzigt überhaupt aan onderhandelingen beginnen. En dat gaat dus niet gebeuren.

De onthullingen over de kersverse PVV-Kamerleden deze week onderstrepen alleen maar hoe volstrekt ongeloofwaardig het zou zijn als NSC, de partij die haar bestaansrecht ontleent aan de verdediging van de grondrechten, zich over alle staatsrechtelijke bezwaren heen zou zetten. En zonder de steun van NSC komt er geen kabinet met de PVV, in wat voor vorm dan ook.

De komende maanden zullen we getuige zijn van eindeloze omtrekkende bewegingen van middenpartijen die de indruk willen wekken serieus met Geert Wilders in gesprek te zijn, al was het maar om de boze burger na deze verkiezingsuitslag niet nog bozer te maken. Maar de uitkomst kan geen andere zijn dan een kabinet zonder de PVV. Daar kan Geert Wilders, die zich al in het Torentje droomt, maar beter aan wennen.