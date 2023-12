Na een week van ontzetting in progressieve kring, van spontane demonstraties tegen het dreigende fascisme en zelfs uithuilsessies bij sommige omroepen in Hilversum – alsof de stampende laarzen al spoedig door de straten zouden klinken – zakte de paniek alweer weg: het gevreesde kabinet-Wilders gaat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet komen.

Het was Pieter Omtzigt die een einde maakte aan het gevreesde scenario. In een brief aan verkenner Ronald Plasterk zette NSC uiteen dat het verkiezingsprogramma van de PVV standpunten bevat ‘die naar ons oordeel in strijd zijn met de Grondwet’, gevolgd door een reeks ‘politiek inhoudelijke standpunten’ van de PVV die niet te rijmen zijn met die van NSC, zoals het gespeculeer over een Nexit en de beëindiging van de steun aan Oekraïne. Zo wordt Geert Wilders feitelijk gedwongen zijn halve verkiezingsprogramma niet alleen ‘in de ijskast’ te zetten, zoals de PVV-leider het zelf noemde, maar in de prullenbak te gooien, wil Pieter Omtzigt überhaupt aan de onderhandelingstafel verschijnen. De kans dat Geert Wilders daartoe bereid zal zijn, hoe graag hij ook premier wil worden, is zo goed als nul.

Met zijn reactie op X – ‘Speel geen Haagse spelletjes met allemaal eisen vooraf’ – maakte Geert Wilders zijn kansen op het premierschap alleen maar kleiner.

Als er ooit een kans is geweest om zo’n extraparlementair kabinet op te tuigen, is het nu. Eigenlijk is er ook geen alternatief.

De afgelopen weken werd door Haagse duiders uitvoerig gespeculeerd over Pieter Omtzigts vermeende voorkeur voor een rechts kabinet met de PVV. Maar wie goed had opgelet, had deze uitkomst al aan kunnen zien komen. Dat NSC, de partij die haar bestaansrecht ontleent aan verdediging van de grondrechten, met uitgerekend de PVV in zee zou gaan, zou volkomen onwaarachtig zijn. Alleen al een blik op de samenstelling van de top van NSC had de twijfel weg kunnen nemen: hoe groot zou de kans zijn dat mensen als rechter Judith Uitermark, nummer drie op de lijst, en interim-voorzitter Bert van Boggelen, oud-vakbondsman en ooit nog kandidaat van GroenLinks voor de Tweede Kamer, hun naam zouden verbinden aan een kabinet met de PVV?

Nu de vorming van een rechts kabinet onder Geert Wilders van de baan is, is de grote vraag: hoe nu verder?

In de brief aan de verkenner presenteerde NSC een ongebruikelijke mogelijkheid, die ook al in het verkiezingsprogramma van de partij werd genoemd: de vorming van een zakenkabinet of een extraparlementair kabinet. Nu door de verkiezingsuitslag een gewone meerderheidscoalitie vrijwel onmogelijk is, zou zo’n scenario helemaal geen slecht idee zijn.

In de brief van NSC is de vorming van zo’n extraparlementair kabinet nog niet uitgewerkt, maar de contouren zijn al wel te schetsen. Een breed verbond van partijen, van BBB en NSC tot VVD en GL-PvdA, met een meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer, zou in dat geval bewindslieden leveren voor een kabinet met een lossere band met de Kamer. Het kabinet zou dan per onderwerp op zoek moeten naar wisselende meerderheden. Daarmee zou een einde komen aan de verstikkende regeerakkoorden van de afgelopen jaren, en zou het mogelijk worden om bijvoorbeeld via een rechtse meerderheid een nieuw migratiebeleid door de Kamer te krijgen, ook om meer greep te krijgen op arbeidsmigratie, en via een centrum-linkse meerderheid een breed gedragen sociaal beleid, om de groeiende kloof tussen arm en rijk te overbruggen: beide thema’s die in de verkiezingen een grote rol hebben gespeeld. Zo’n experiment zou bovendien ruimte kunnen maken voor een nieuwe bestuurscultuur: een streven dat door een hele reeks partijen met de mond wordt beleden, maar waar tot op heden nog niets van terecht is gekomen.

Het zou een unicum zijn in de parlementaire geschiedenis. Maar als er ooit een kans is geweest om zo’n extraparlementair kabinet op te tuigen, is het nu. Eigenlijk is er ook geen alternatief. Op een wankel minderheidskabinet zit niemand te wachten, laat staan op nieuwe verkiezingen.