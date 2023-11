Na de val van het kabinet greep in dit land van smalle marges een groot sentiment om zich heen: zou er dan toch, met de komst van Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas en Frans Timmermans, eindelijk ruimte komen voor nieuwe politiek? Zou er dan eindelijk een werkelijke ideeënstrijd losbranden over de toekomst van Nederland, na dertien jaar liefdeloze gelegenheidscoalities onder leiding van de meesterlijke ritselaar Mark Rutte?

In het kielzog van Pieter Omtzigt beloofde de ene na de andere politieke partij te zullen werken aan een nieuwe bestuurscultuur, aan bestaanszekerheid, aan visie op de toekomst, aan echte aandacht voor de zorgen van de verdoolde burger. Zelfs Dilan Yesilgöz, die als erfgenaam van genoemde Mark Rutte niet achteruit wil kijken, staat plots ‘aan jouw kant’. En met Omtzigt verklaarden de partijen in koor dat de verkiezingscampagne niet zou moeten gaan om de poppetjes en het eeuwige Haagse gezelschapsspel wie-met-wie, maar over de ‘inhoud’.

Maar nu de verkiezingen in zicht komen is de belofte van nieuwe politiek alweer verzand in de loopgraven, en is het gedroomde politieke debat over de ‘inhoud’ gesmoord in eindeloos gekrakeel over het premierschap, gratis bier en het al dan niet uitsluiten van andere partijen bij de coalitievorming. Intussen zijn dezelfde kiezers die zo naar nieuwe politiek zeggen te verlangen, voor zestig procent nog aan het zweven, maar wisselen ze volgens de peilingen al weken nauwelijks van voorkeur, glurend vanuit de schuttersputjes naar Pieter Omtzigt: de man die de sleutel voor de coalitievorming in handen heeft. Wordt hij nou premier of niet? Wil hij over links of over rechts, met of zonder de PVV? Wanneer geeft de Verlosser uit Enschede eindelijk hom of kuit?

Telkens vlamt het verlangen naar werkelijke politieke vernieuwing weer op, maar wordt het voor je het weet gesmoord in de achterkamers van de macht.

Al die tijd is er geen enkel zicht op een stevige coalitie over links of over rechts, en doemt weer op waar niemand op zit te wachten: een eindeloze kabinetsformatie, maandenlange stilstand, Johan Remkes die morrend bereid is de boel te komen lijmen, en een wankel kabinet dat binnen een paar jaar weer ten val komt.

En intussen zit de arme Pieter Omtzigt klem: spreekt hij een duidelijke voorkeur uit voor een centrumlinks kabinet, lopen de rechtse kiezers weg zodat het centrumlinkse kabinet onhaalbaar wordt, pleit hij klip en klaar voor een centrumrechts kabinet, wijken de progressieve kiezers uit en raakt het centrumrechtse kabinet buiten zicht. En de VVD, de geoliede machtsmachine van de oude politiek, lacht in z’n vuistje: voor je het weet rolt het balletje toch weer naar de VVD, die met zeven zetels verlies alsnog op het nippertje de grootste partij van het land kan worden.

Zo gaat het in een land waar niemand de baas is: telkens vlamt het verlangen naar werkelijke politieke vernieuwing weer op, maar wordt het voor je het weet gesmoord in de achterkamers van de macht.

Tenzij zich de komende dagen nog een wonder voltrekt is het wachten op de volgende verkiezingen.