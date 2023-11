Nu de verkiezingen naderen wagen steeds meer politici het openlijk kritiek te hebben op Pieter Omtzigt. VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz sneerde dat een man die zo lang over het premierschap aarzelt eigenlijk geen premier wil worden, volgens Laurens Dassen van Volt zet Nederland ‘veertig stappen achteruit’ als Omtzigt de verkiezingen wint, Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA meldde op X: ‘Omtzigt uit harde kritiek op anderen, maar levert zelf geen plannen. Pieter: durf je eerlijk te worden voor 22 november, of krijgen mensen pas na de verkiezingen de rekening?’

Intussen doken in de media steeds meer berichten op over de beruchte woede-uitbarstingen en huilbuien van de NSC-lijsttrekker, en werd het langverwachte verkiezingsprogramma van de apostel van de ‘nieuwe bestuurscultuur’ ijverig gefileerd: volgens de felste critici zou het niet alleen voor tachtig procent overeenkomen met dat van het CDA, de partij die Omtzigt verbitterd verliet, maar ook voor ‘bijna honderd procent’ voortzetting betekenen van het beleid van Omtzigts erfvijand Mark Rutte.

Zo groot is kennelijk de behoefte in dit post-christelijke land aan een nieuwe Heiland.

Of die kritiek hout snijdt of niet, de kiezers van Omtzigt maakt het allemaal niks uit: in de laatste peiling van I&O Research stijgt NSC met twee zetels naar 29, terwijl de VVD blijft hangen op 26 en GroenLinks-PvdA op 24. Van de door sommigen gedroomde tweestrijd tussen de VVD en Verenigd Links lijkt helemaal niets terecht te komen: vooralsnog hebben ze samen het nakijken, nog geen twee weken voor de verkiezingen.

Zo groot is kennelijk de behoefte in dit post-christelijke land aan een nieuwe Heiland die opkomt voor de minder bedeelden en die de tollenaars de tempel uit zweept, dat de kritiek verdampt in het opgewonden rumoer over de verlossing die komen gaat.

Zelf merkte ik het laatst ook op een familiefeestje, waar brave ooms en tantes op leeftijd, voorheen trouwe PvdA-stemmers sinds Joop Den Uyl en jarenlang actief in de anti-Apartheidsbeweging, Pieter Omtzigt omarmd bleken te hebben, vooral omdat hij zo moedig was opgekomen voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Toen Omtzigts emotionele uitbarstingen ter sprake kwamen, en daarmee dus ook de twijfel die je zou kunnen hebben over zijn geschiktheid voor het premierschap, dachten oom en tante een paar seconden na en spraken toen eendrachtig: ‘Als hij toch geen premier wordt, kunnen we tóch op hem stemmen!’

OPzichtige vrijage

Intussen is nog steeds niet duidelijk waar Omtzigt eigenlijk heen wil na de verkiezingen. Na een opzichtige vrijage met Frans Timmermans, met wie Omtzigt een uitvoerig, op YouTube uitgezonden gesprek organiseerde dat geen debat mocht heten, deed hij fluks zijn best te laten zien dat het nog helemaal niet gezegd was dat hij een voorkeur had voor regeren over links. Zo liet hij zich tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Tubantia door gespreksleider Ron Fresen verleiden te speculeren over een centrumrechts kabinet. Snel maakte hij het rekensommetje, de ogen gericht op het scherm met de peilingen: ‘Daar zitten dan in: een subsectie van VVD, NSC, BBB, CDA, SGP, JA21.’

Prompt raasde het bericht over de sociale media: eindelijk zou Omtzigt zijn voorkeur voor een rechtse coalitie hebben uitgesproken, en dat nog wel met de ultraorthodoxe SGP, die voor de doodstraf is, en JA21, de partij die de grenzen volledig wil sluiten voor asielzoekers!

Wat de opgewonden commentatoren vergaten erbij te vermelden, is dat Omtzigt er meteen bij had gezegd dat die combinatie nét geen 76 zetels haalt, en hij dus toch voorstander van een minderheidskabinet zou zijn – waarbij hij níet vermeldde van welke samenstelling. Maar toen was het bericht al in duizelingwekkende snelheid het hele land door gegaan. Zelfs de doorgaans tamelijk onderkoelde politicoloog Simon Otjes verklaarde op X: ‘Dit is hét fragment van de campagne. Een stem op NSC is een stem op de VVD.’

De werkelijkheid is deze: Omtzigt weet écht nog niet wat hij wil.

Een paar uur later probeerde Omtzigt de uitslaande brand weer te blussen, nadat hij volgens betrouwbare bronnen Ron Fresen telefonisch had uitgeveterd over het verspreiden van zijn vermeende voorkeur voor een centrumrechts kabinet. Eerst berichtte hij per WhatsApp aan een reeks politiek journalisten dat hij de opmerking niet zo bedoeld had, en vervolgens verklaarde hij op X dat hij alleen maar had gesproken over een ‘mogelijke coalitie’. ‘Wij wachten de uitslag af en kijken dan in welke coalitie wij het grootste deel van ons programma kunnen waarmaken.’

onzalig ensemble

Degenen die achter iedere uitspraak van Omtzigt over zijn mogelijke premierschap of coalitievoorkeur een geslepen campagnestrategie menen te zien, zouden daar inmiddels wel van genezen moeten zijn. Want de werkelijkheid is deze: Omtzigt weet écht nog niet wat hij wil.

Neem het gespeculeer over een centrumrechtse coalitie van zes partijen en partijtjes. Zo’n onzalig ensemble zou alleen met eindeloos gesoebat in de achterkamertjes bij elkaar te houden zijn, waardoor het parlement buitenspel zou worden gezet: precies wat Omtzigt de kabinetten-Rutte kwalijk neemt, en wat hij dus níet zou moeten willen.

Dezelfde verwarring blijft hangen rond zijn keuze voor het premierschap. In het eerste RTL-verkiezingsdebat liet Omtzigt zich al ontvallen dat hij liefst in de Tweede Kamer zou blijven, waarna gespreksleider Fons Lambie, kennelijk met peterselie in de oren, er haastig van maakte dat Omtzigt het premierschap dus nog steeds niet uitsloot, terwijl de conclusie net zo goed had kunnen zijn: Omtzigt wil liefst in de Kamer blijven. Dat had hij namelijk net gezegd. En in het gesprek met Ron Fresen bij Tubantia bekende Omtzigt na enig aandringen dat hij betwijfelt of de positie van premier wel ‘uit te voeren is door een vader van een gezin die in Enschede woont.’ Bij RTL en in Op1 verklaarde Omtzigt vervolgens dat zijn voorkeur was in de Kamer te blijven, en zelfs toen waren de commentaren nog dat hij het premierschap niet uitsloot.

De conclusie lijkt me evident: voor de natie en vooral voor Omtzigt zelf zou het een zegen zijn als hij niet alleen besluit om straks een coalitie te smeden met partijen die wérkelijk een andere politieke cultuur willen dan die van de kabinetten-Rutte, maar ook besluit zelf in de Kamer te blijven – ook als zijn partij de grootste wordt – om daar te doen waar hij goed in is: de macht controleren.