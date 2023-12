Het eerste wat George Orwell in zijn Notes on Nationalism (1945) opmerkte, was dat bij de eerste tekenen van nationalisme bij mensen onmiddellijk bewustzijnsvernauwing optreedt. Het idee heeft zoveel ruimte nodig dat alles wat daar niet in past, wordt weggedrukt. Wat niet nationaal is, niet Made in Eigen Land, wordt niet geaccepteerd, wordt als ‘vreemd’ gezien.

‘Nationalisme’ is zo’n ouderwets begrip dat je nu moeite moet doen om te achterhalen wat het ook alweer inhoudt. We hebben Brexit gehad om ons eraan te herinneren wat het betekent, maar voor de vrolijk met elkaar handel drijvende landen van de Europese Unie is de Brexit zo iets bizars gebleven dat ze het contact met Groot-Brittannië hebben verloren.

Nationalisme is archaïsch, de landen van de Europese Unie hebben het achter zich gelaten. Het is verleden tijd. De nationalistische geest, schrijft Orwell, is niet in staat bepaalde feiten te onderkennen. Die worden instinctief genegeerd. Het lukt die geest niet om toe te geven dat door de Europese Unie de welvaart in Europa enorm is gestegen. Het mag eenvoudig niet waar zijn. Maar toch gaat Geert Wilders zijn best doen Nederland uit de Europese Unie te krijgen. Zodra hij in de regering zit, ligt de Nexit op tafel.

Nationalisme is een benauwd fenomeen, naar adem happend, maar niet op zoek naar open grenzen.

Omdat het nog zo relevant is, heeft Bas Heijne het essay van Orwell over nationalisme opgediept en met een inleiding opnieuw uitgegeven onder de titel Over nationalisme. Nationalisme is zo groot in zijn consequenties dat hele gebieden in de maatschappij verdwijnen of worden genegeerd als het in de praktijk wordt gebracht. Geert Wilders verzekerde zijn aanhang tijdens de verkiezingscampagne dat er ‘een totale asielstop’ zou komen, een ‘nul instroom’. Toen hij die nul uitsprak, onderstreepte hij hem door met zijn wijsvinger een grote nul in de lucht te tekenen. Zou hij aan de macht komen, dan zou Nederland weer voor de Nederlanders zijn: ‘De Nederlander weer op 1’.

‘De nationalist,’ schrijft Orwell, ‘is ondanks zijn eindeloze gepieker over macht, overwinning, nederlaag en wraak, vaak niet erg geïnteresseerd in wat er in de echte wereld gebeurt.’ Wilders bevindt zich dan ook in een nationalistische bubbel die ervoor zorgt dat hij denkt dat buitenlanders in Nederland ‘de boel gaan overnemen’ en ons gaan ‘onderwerpen’. Volgens Wilders voegen 99 procent van de buitenlanders in Nederland ‘niets toe’, wat op een zekere verblinding moet wijzen als je ziet hoe goed jongeren van Turkse of Marokkaanse afkomst het doen op middelbare scholen en de universiteit. Toen Dilan Yesilgöz werd benoemd als minister van Justitie (iemand ‘van Turkse afkomst’) hoopte Wilders maar dat ze zijn beveiliging niet zou opheffen, ‘want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen.’

Het ongebruikelijke aan Orwells essay is dat hij niet vergeet te zeggen dat hijzelf en heel veel andere mensen niet vrij zijn van nationalistische neigingen. Het heeft zeker iets aantrekkelijks om ergens bij te horen, onderdeel van zoiets groots als een gemeenschap te zijn. Maar tegelijk kan dat de kiem zijn van een verlangen naar een autoritaire gemeenschap, zo een als Poetin (van wie Wilders weg is) om zich heen heeft georganiseerd. Orwell is geen essayist die alleen over een verschijnsel bij anderen schrijft, maar zijn eigen gevoelens erbij betrekt. Dan komt hij tot de conclusie dat nationalisme een benauwd fenomeen is, naar adem happend, maar niet op zoek naar open grenzen.