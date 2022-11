Het was jammer dat Madame de Staël in haar boek Over Duitsland als eerste over de Jena-kring van filosofen, schrijvers en dichters schreef want Napoleon kon haar niet uitstaan. Hij liet in 1810 de eerste oplage van tienduizend exemplaren nog voor het boek in de winkel lag vernietigen. Het beviel Napoleon helemaal niet dat ze niet de Franse clarté aanprees, maar een lans brak voor de Duitse cultuur, een vage mystiek gecombineerd met Germaanse riddergeest, gedrenkt in christendom. De Fransen maakten in een nieuwe editie in 1813 toch kennis met Schiller, Goethe, Novalis, Fichte, Von Humboldt, Tieck, Schelling en de twee Schlegels, Friedrich en August Wilhelm. De laatste was de echtgenoot van Caroline, de vrouw die in de Leutragasse in Jena rond het jaar 1800 open huis hield voor deze ‘vroege romantici’, zoals men ze later ging noemen. Zij serveerde weliswaar een karige maaltijd, maar het heette dat het aan haar tafel geen moment saai was door het intellectuele menu dat zij had...