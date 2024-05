De dagelijkse beelden van de verwoestingen die het Russische leger in Oekraïne, die Hamas in Israël en Israël in Gaza aanrichten dringen zich onontkoombaar op bij het lezen van de reportages die Joseph Roth schreef over de krijgsverrichtingen van het Oostenrijks-Hongaarse leger in zijn geboortestreek Galicië, in het huidige Oekraïne. Roths reportages zijn al meerdere keren gebundeld, maar steeds vindt men nog iets van waarde, zoals het vroege journalistieke werk (1919-1924) in Tussen de legers, ‘grensreportages’ langs de berucht veranderlijke grenzen van Oostenrijk, Polen, Hongarije, Rusland en Duitsland na de Eerste Wereldoorlog, en na de val van de Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie in 1918.

Die val werd door Roth betreurd omdat de dubbelmonarchie voor hem gelijkstond aan beschaving. En Lemberg (het huidige Lviv), de belangrijkste stad van de regio, werd door Roth extra gekoesterd ‘als een klein filiaal van de grote wereld’. Je hoorde er Russisch, Pools, Roemeens,...