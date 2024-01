Een van de belangrijkste wapenfeiten van de Frankfurter Schule, de groep filosofen en intellectuelen die honderd jaar geleden in Duitsland werd opgericht, was het boek The Authoritarian Personality. Daarin presenteerde Theodor W. Adorno, in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Californië in Berkeley, aan het einde van de jaren veertig de F-schaal, een op basis van enquêtes gemaakt schema waaraan je kon zien of iemand vatbaar was voor het fascisme.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Frankfurter Schule ook bekend door de boeken van Max Horkheimer en Theodor W. Adorno (De dialectiek van de Verlichting), Herbert Marcuse (De eendimensionale mens) en Erich Fromm (De angst voor vrijheid). Die gaven voedsel aan de kritiek op de consumptiemaatschappij die in heel Europa en Amerika woedde. Onder de banier van ‘Kritische Theorie’ werden het kapitalisme, het militair-industrieel complex, de oorlog in Vietnam en de maar aanhoudende rassenscheiding in Amerika...