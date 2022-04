In zijn afscheidsinterview als coronaminister in Vrij Nederland pleitte Hugo de Jonge voor een nieuwe politieke cultuur waarin niet wantrouwen maar vertrouwen centraal zou moeten staan, want ‘wantrouwen is een allesverzengend gif’. Het waren wijze woorden.

Deze week, precies drie maanden later, werd uitgerekend Hugo de Jonge in de Tweede Kamer op de grill gelegd als symbool van de oude cultuur waar hij zelf zo graag vanaf zegt te willen. Tijdens het debat over de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden kreeg eerst CDA-Kamerlid en zorgwoordvoerder Joba van den Berg de volle laag, omdat ze tamelijk opzichtige pogingen deed het ‘platte nepotisme’ (Fleur Agema) van het ‘CDA-syndicaat’ (Wybren van Haga) te willen afdekken. ‘Ga alsjeblieft zitten,’ brieste Jesse Klaver. ‘Dit is een schande voor de Tweede Kamer.’ De strekking van de kritiek: CDA-minister De Jonge zou via CDA-topambtenaar Bas van den Dungen de aanzet hebben gegeven om CDA-lid Sywert van Lienden een miljoenendeal te bezorgen.

Dezelfde Tweede Kamer verweet De Jonge dat hij alleen maar op de deal had aangedrongen om van het geklaag van Sywert in de media af te zijn – een argument dat zichzelf in de staart beet, want hoe zat het nou? Was dit een fraai staaltje CDA-nepotisme of juist een poging om van een klaagzieke BN’er af te komen? Het tweede lijkt me een waarschijnlijker scenario dan het eerste, al was het maar omdat Hugo de Jonge zich niet met het sluiten van de deal zelf heeft bemoeid, en niet kon voorzien dat Sywert ‘om niet’ van Lienden er miljoenen aan zou verdienen.

Een verwijt van de Kamer dat in ieder geval wel hout sneed is dat De Jonge de Kamer en de pers onvolledig heeft geïnformeerd: waarom heeft hij de indruk laten bestaan dat hij zich op geen enkele manier met de deal heeft bemoeid, en heeft hij niet veel eerder toegegeven dat hij in een reeks appjes hoogstpersoonlijk op een gesprek met lastpak Van Lienden had aangedrongen? Zoals ik Attje Kuiken van de PvdA van de week hoorde zeggen: dan had de Kamer het hem lang niet zo lastig gemaakt.

Aan zijn lichaamstaal was al dagen te zien dat hij de ophef over de appjes en het gebruik van zijn privémail gezeur vond, maar er was geen ontkomen aan.

Nu moest De Jonge met frisse tegenzin door het stof om een uiteindelijk door de PvdA ingediende motie van wantrouwen te overleven. Aan zijn lichaamstaal was al dagen te zien dat hij de ophef over de appjes en het gebruik van zijn privémail gezeur vond, maar er was geen ontkomen aan: halverwege het debat verklaarde de bewindsman dat hij ‘fouten’ had gemaakt. Voor de goede verstaander was de boodschap duidelijk: De Jonge betreurde niet zijn zozeer zijn eigen gedrag als wel de ophef die de oppositie erover had gemaakt. Maar zoals al te verwachten was, nam een meerderheid van de Kamer morrend genoegen met zijn verklaring, in afwachting van het onderzoek van Deloitte over de mondkapjesdeal dat vlak voor het zomerreces eindelijk klaar zou moeten zijn.

Youp van ’t Hek, de cabaretier die de afgelopen maanden in tientallen NRC-columns Sywert van Lienden als schaamteloze zakkenvuller onder vuur nam, voorspelde de afloop een paar weken geleden al, in de podcast Code Rood van Peter Kee en ondergetekende. ‘Dat onderzoek komt er ook, waarschijnlijk in 2027, en dan komt er een kéíhard Kamerdebat over, en dan gaat íédereen door het stof, en dan zeggen we: met de kennis van nu, dit kan nooit meer gebeuren. Dat gaat de minister dan ook beloven. Maar dan is Hugo allang ergens burgemeester of zo.’