Terwijl heel politiek Den Haag op meireces was en de meeste politici na roerige maanden even in de luwte verdwenen, verschenen BBB-kopstukken Caroline van der Plas en Mona Keijzer van de week toch weer op tv. Van der Plas was te gast bij Op1 om aan te kondigen dat ze hoogstpersoonlijk naar Brussel gaat om versoepeling van de mestregels te bedingen: ‘Ik zou geen knip voor de neus waard zijn als ik dat niet zou doen’, en Keijzer schoof aan bij Ongehoord Nieuws om aan de zijde van FvD-professor Paul Cliteur en complotdenker Flavio Pasquino te verkondigen dat de grenzen best dicht kunnen voor asielzoekers, ‘want in coronatijd kon dat ook’.

De aankondiging van Van der Plas kwam nadat landbouwminister Piet Adema ondanks hevige aandrang van BBB in de Tweede Kamer keer op keer resoluut had geweigerd in Brussel te gaan onderhandelen over verlenging van de derogatieregeling: de uitzonderingspositie voor Nederlandse boeren voor het uitrijden van mest, waar de Commissie een einde aan gaat maken omdat de waterkwaliteit in Nederland ernstig wordt bedreigd. In Brussel met de vuist op tafel slaan, stelde Adema, ‘heeft geen enkele zin’. Kortom: het verzinnen van nieuwe geitenpaadjes is een heilloze exercitie, waarmee de boeren alleen maar een rad voor ogen wordt gedraaid.

Caroline van der Plas en Mona Keijzer zouden er goed aan doen met constructieve plannen te komen, in plaats van het verzinnen van nieuwe geitenpaadjes.

Adema is niet de enige die er zo over denkt. Verstandige woorden kwamen deze week van Erwin Wunnekink, melkveehouder te Haarlo en voorzitter van LTO Melkveehouderij, die bij WNL Haagse Lobby op radio 1 een dringend beroep deed op BBB om niet het gevecht aan te gaan tegen de opschorting van de derogatieregeling in 2026, en zelf constructieve plannen te smeden. ‘Tot die tijd zeggen wij: schuur zo dicht mogelijk tegen die derogatiebeschikking aan. Probeer te leveren op de punten die daarin staan.’

Mona Keijzer op haar beurt kwam met haar pleidooi voor het sluiten van de grenzen voor asielzoekers en het herstel van grenscontroles op het moment dat in de formatie wordt gesproken over het uitroepen van een ‘asielcrisis’ om onorthodoxe maatregelen tegen de asielinstroom te kunnen nemen. Niet alleen de onvermoeibare staatssecretaris Eric van der Burg liet weten dat het uitroepen van zo’n crisis geen enkele zin heeft, maar ook een reeks staatsrechtgeleerden en migratiedeskundigen: juridisch is het uitroepen van zo’n nationale crisis alleen te verantwoorden in het geval van bijvoorbeeld oorlog of watersnood. Bovendien is er in het migratiebeleid helemaal geen sprake van een incidentele noodsituatie die de nationale veiligheid bedreigt, maar van een opvangcrisis die het gevolg is van structureel overheidsfalen.

De BBB-kopstukken zouden beter moeten weten, want precies zulke geitenpaadjes hebben de afgelopen decennia alleen maar tot stilstand geleid, en uiteindelijk tot groeiende onvrede onder boeren en burgers. Ook in dit geval zou je BBB adviseren: kom met constructieve plannen om niet alleen het mestbeleid maar ook migratie in goede banen te leiden. Caroline van der Plas en Mona Keijzer zouden er goed aan doen daar het reces voor te gebruiken, in plaats van het verzinnen van nieuwe geitenpaadjes waar ook de bezorgde BBB-kiezers uiteindelijk helemaal niets aan hebben.