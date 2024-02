Toen de rivalen Jan-Peter Balkenende en Wouter Bos elkaar tijdens de verkiezingscampagne van 2006 bittere persoonlijke verwijten hadden gemaakt – ‘u draait en u bent oneerlijk’ – en de campagneteams van CDA en PvdA elkaar maandenlang via de media hadden bestookt met anonieme verdachtmakingen, moest voormalig Rabo-topman en SER-voorzitter Herman Wijffels er als informateur aan te pas komen om de rivalen tijdens de formatiebesprekingen tot elkaar te brengen. Op instructie van Wijffels – tevens overtuigd Taoïst – werd speciaal een ovalen tafel naar landgoed Lauswolt in Beetsterzwaag gesjouwd, vanuit de gedachte dat aan een ovalen tafel niemand recht tegenover elkaar zit.

Maanden later vertelde Wijffels me – na enig aandringen – in zijn huis in de bossen bij Utrecht hoe hij er als ervaren polderaar in was geslaagd de kemphanen tot rede te brengen. Eerst had hij ze rustig laten uitrazen, waarna de Taoïst uit Maarn met gevouwen handen en bronzen stem de volgende woorden had uitgesproken: ‘Mag ik daar een observatie van mijn kant aan toevoegen?’, en in milde bewoordingen had samengevat wat er gezegd was, waarbij hij vooral de mogelijke raakvlakken naar voren had gebracht. Daarop hadden Bos en Balkenende tevreden geknikt: ja ja, zo hadden we het wel ongeveer bedoeld.

Pas toen was het gedaan met het gestook via de media, nog geen drie maanden later stond het kabinet Balkenende IV op het bordes.

Nu de huidige onderhandelaars aan de formatietafel elkaar steeds openlijker via de media onder vuur beginnen te nemen, zou je ze bijna een Herman Wijffels toewensen.

Het gestook begon toen laatst uit de formatie via de Telegraaf anoniem werd geklaagd over het gebrekkige financiële niveau van BBB dat aan de formatietafel voor ‘hoofdbrekens’ zou zorgen, waarna financieel secondant Henk Vermeer moest toegeven dat Caroline last had van ‘dyscalculie’, en dat hijzelf ook geen econoom was. Niet lang daarna werd gelekt dat econometrist Pieter Omtzigt de formatiegesprekken danig zou bemoeilijken met zijn financiële haarkloverij. En tijdens een Kamerdebat sloeg Caroline deze week openlijk terug, toen ze met een getergd gezicht verklaarde dat de ‘gratis bier-motie’ – over verhoging van het minimumloon zónder financiële dekking – die haar al sinds september wordt nagedragen, eigenlijk was geschreven door: Pieter Omtzigt.

Komende week wordt het voor de formerende partijen buigen of barsten

Intussen kregen ook Geert Wilders en Dilan Yeşilgöz het met elkaar aan de stok. Nadat de Eerste Kamerfractie van de VVD had verklaard voor de Spreidingswet te zullen stemmen – een van de meest brisante onderwerpen aan de formatietafel – sprak Geert Wilders via X zijn steun uit aan de gemeente Westland, die aankondigde zich tegen de ‘dwangwet’ te zullen verzetten. Vervolgens deelde Dilan Yeşilgöz tijdens haar speech op het VVD-congres een sneer uit die voor niemand anders dan Geert Wilders bestemd kon zijn: ‘Als je heel vakkundig boze berichten de wereld in stuurt, kan je er zelfs verkiezingen mee winnen’ – waarna Wilders haar op zijn beurt ‘zuur’ noemde. Van dit alles zou je nog kunnen zeggen: de onenigheid wordt vast opgeblazen door de parlementaire pers, aan de formatietafel kunnen ze wel tegen een stootje.

Maar van de week hoorde ik van verschillende bronnen dat het gestook bepaald niet uit het niets komt: de formatie staat onder grote spanning. Het aangekondigde gesprek over de grondrechten is geëindigd zonder harde afspraken en al spoedig overgegaan in moeizame gesprekken over de financiën: in navolging van de ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte en de Nederlandsche Bank wil de VVD, gesteund door NSC, miljarden bezuinigen, maar de PVV en BBB, die hun kiezers grote beloften zonder doorrekening hebben gedaan, zetten de hakken in het zand.

Een zo mogelijk nog grotere beer op de weg is dat Pieter Omtzigt – op zijn beurt gesteund door de VVD – naar verluidt van informateur Plasterk heeft geëist dat er voor de presentatie van het eindrapport overeenstemming moet zijn over de vorm die het nieuwe kabinet moet gaan krijgen. Het is geen geheim dat NSC een sterke voorkeur heeft voor een extraparlementair of zakenkabinet, waarbij de vier fractievoorzitters in de Kamer zouden blijven: alleen zo zouden Omtzigt en Yeşilgöz het kritische deel van hun achterban aan boord kunnen houden. Zelfs VVD-kopstuk Ed Nijpels, fervent tegenstander van samenwerking met Wilders, verklaarde van de week op X: ‘Als er dan al iets moet met de PVV (liever niet natuurlijk): dan alle fractievoorzitters inclusief Wilders in de Kamer. Dan kan daar het gevecht plaatsvinden.’

Maar zo’n kabinet op afstand van de Kamer betekent dat Geert Wilders als grote winnaar van de verkiezingen op korte termijn zijn mogelijke premierschap op zal moeten geven. En wie komt er dan in beeld als minister-president? De naam van Ronald Plasterk wordt al een tijdje genoemd, en van gebrek aan ambitie is de voormalige topwetenschapper en PvdA-minister nog nooit beticht, maar heeft hij de afgelopen weken voldoende vertrouwen van de onderhandelaars vergaard om zo’n experimenteel kabinet te gaan leiden?

Kortom: komende week wordt het voor de formerende partijen buigen of barsten – en dat zonder Taoïst uit Maarn.