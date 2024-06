Het had niet zo hoeven lopen. Dat is de stelling van politicoloog Armèn Hakhverdian, als universitair hoofddocent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, over de vorming van de eerste radicaal-rechtse coalitie in Nederland. Hakhverdian en vijf andere experts en betrokkenen gingen vrijdag in Pakhuis de Zwijger in gesprek over de verkiezingswinst van de PVV en over de rechtsstatelijkheid en de haalbaarheid van het hoofdlijnenakkoord.

wilders salonfähig gemaakt

De anti-rechtsstatelijke voorstellen die Wilders’ partij doet en heeft gedaan, zijn volgens de politicoloog niet het grootste probleem. Dat het toch zover heeft kunnen komen dat de PVV gaat regeren, komt volgens Hakhverdian veeleer door partijen als de VVD en NSC. ‘Het zijn de enablers die om de...