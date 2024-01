Jaap Velema moest van de week zijn tranen wegslikken toen hij in de rechtszaal het toenemende aantal geweldsincidenten in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel ter sprake bracht. ‘Dat raakt niet alleen de veiligheid van de medewerkers van het COA,’ sprak hij met gebarsten stem, ‘maar ook de veiligheid van de asielzoekers, mogelijk wel de meeste kwetsbare mensen die verblijven in Ter Apel.’ De tranen van de burgemeester waren een wrange illustratie van de hopeloze situatie die de afgelopen maanden in het Groningse dorp is ontstaan, nu de helft van de Nederlandse gemeenten nog steeds niet bereid is asielzoekers in de eigen gemeente op te vangen.

Jaap Velema zal niet de enige zijn die met spanning uitkijkt naar het debat in de Eerste Kamer begin volgende week, waar de Spreidingswet behandeld zal worden: de wet die asielzoekers eerlijker over de gemeenten moet verdelen en gemeenten in het uiterste geval zelfs tot opvang kan verplichten.

Nadat de Tweede Kamer in oktober voor de wet stemde, inclusief de VVD, keerde de partijtop van de liberalen zich alsnog tegen de eigen bewindsman Eric van der Burg, indiener van de wet, die zich het vuur uit de sloffen loopt voor de opvang van asielzoekers. Het was partijleider Dilan Yeşilgöz zelf die in de Kamer een motie indiende om de Eerste Kamer op te roepen tijdens de kabinetsformatie met de behandeling van de wet ‘pas op de plaats’ te maken. De halve Kamer sprak schande van die staatsrechtelijke omissie, die niet alleen door de PVV en BBB werd gesteund maar ook door de NSC van Pieter Omtzigt: niet geheel toevallig de partijen waarmee de VVD formatiegesprekken voert. De motie, die uiteindelijk werd afgezwakt, bleek een losse flodder: de Eerste Kamer trok zich er terecht niets van aan en gaat de wet gewoon behandelen. Maar de toon was typerend voor de rechtse wind die na de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders is gaan waaien.

Er hoeven dus maar twee eigenzinnige VVD-senatoren op te staan die de oren niet laten hangen naar de nieuwe koers van de partijtop, en de wet gaat er komen.

En zo zijn alle ogen nu dus gericht op de senaat, waar volgende week het oordeel moet vallen. Voor de wet zijn in ieder geval GroenLinks-PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, de SP en Volt, maar samen hebben ze 36 zetels: twee te weinig voor een meerderheid. Twee tegendraadse senatoren kunnen dus het verschil maken. Dat zouden bijvoorbeeld Martin van Rooijen van 50 Plus of Auke van der Goot van OPNL kunnen zijn, die tot dusverre nog geen kleur hebben bekend maar beide eigengereid genoeg zijn om niet mee te buigen met nieuwe wind van de rechterflank.

Maar de voorstanders van de wet – van Vluchtelingenwerk, de VNG en het COA tot een groeiende groep VVD-burgemeesters – zijn niet gerust op de steun van het tweetal, zodat volgens bronnen in de Eerste Kamer ook de senatoren van de VVD en BBB al weken worden bestookt met brandbrieven, telefoontjes en uitnodigingen voor kopjes koffie van allerhande bestuurders, collega-senatoren en lobbyisten.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er volgende week hoofdelijk worden gestemd en niet per fractie. Er hoeven dus maar twee eigenzinnige VVD-senatoren op te staan die de oren niet laten hangen naar de nieuwe koers van de partijtop, en de wet gaat er komen.

Voor Dilan Yeşilgöz is er in dat geval nog geen man overboord: dan kan ze altijd nog aan de andere partijen aan de formatietafel uitleggen dat ze haar senatoren niet aan het touwtje heeft, laat de VVD Eric van der Burg uiteindelijk nét niet vallen en heeft de nieuwe VVD-leider toch maar aan de boze burger laten zien dat ze de zorgen over migratie héél goed begrijpt. Is het zo cynisch? Ja, zo cynisch is het.