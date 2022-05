Dit interview komt uit de 43ste Detective en Thrillergids. Die hebben we dit jaar gevuld met 356 (!) recensies, de bekendmaking van de VN-Thriller van het Jaar, interviews, essays en true crime. Bestel ‘m hier!

Hotel-restaurant Bakker in Vorden, de Achterhoek. Aan de wanden hangen geweien en geweren, her en der zit een clubje oudere heren aan de mosterdsoep. Op het zonovergoten terras zit Charles den Tex, thrillerauteur. Zeven jaar geleden verhuisde de drievoudige Gouden Strop-winnaar vanuit Den Haag naar het oosten van het land voor de rust en de ruimte, en ook om beter te kunnen schrijven. En schrijven, dat deed hij. Met De Repair Club leverde Den Tex een imposante en bij vlagen ontroerende spionagethriller af. De hoofdrol is weggelegd voor John Antink, ex-chef van de Nederlandse inlichtingendienst. Samen met een paar maten runt hij een repareerclub die zich over meer dan kapotte koffiezetapparaten ontfermt – in het geheim herstellen ze grove fouten en desastreuze dwalingen...