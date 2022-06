Toen CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma van de week op strenge toon ‘aanpassingen’ eiste van de zojuist door het kabinet gepresenteerde stikstofplannen voor de landbouw, kon je natuurlijk zeggen: daar heb je het CDA weer, bang dat de laatste boeren overlopen naar Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Zeker toen Heerma in zijn toelichting in het vage bleef – niet alleen de landbouw maar álle sectoren moesten een bijdrage leveren, er moest meer ruimte komen voor innovatie en voor ‘maatwerk’ door de provincies – hagelde het schampere commentaren: dat stond allemaal al in het regeerakkoord of in de aangekondigde plannen, typisch een laatste oprisping van de vroegere machtspartij die nog altijd bang is voor de boerenlobby.

Maar achter de schermen was al maanden een andere dynamiek gaande, die zich grotendeels aan het zicht onttrok: groeiende ergernis bij de coalitiepartners over de traagheid waarmee de ministers Christianne van der Wal en Henk Staghouwer de stikstofplannen uit het regeerakkoord uitwerkten, en toenemende onrust onder regionale bestuurders die straks het stikstofbeleid zullen moeten uitvoeren, en daar volgend jaar bij de Statenverkiezingen op zullen worden afgerekend. Waar bleef de duidelijkheid?

Nu de uitwerking van de stikstofplannen nog grote gaten blijkt te vertonen, moesten de CDA-spindoctors wel in het geweer komen.

Vooral binnen het CDA, vanouds groot in de regio, groeit de onrust: al weken wordt de partijtop bestookt met zenuwachtige telefoontjes. Tot dusverre kon de CDA-top nog achterover leunen: het zijn de ministers van andere coalitiepartijen – Staghouwer van de ChristenUnie en Van der Wal van de VVD – die de eerste klappen opvangen. Van der Wal kreeg van de week al boze boeren thuis op de stoep.

Maar nu de uitwerking van de stikstofplannen nog grote gaten blijkt te vertonen, moesten de CDA-spindoctors wel in het geweer komen. Zo kwam het dat Pieter Heerma opeens van zich liet horen.

treurige stabiele lijn

In de landelijke peilingen vertoont het CDA al vele maanden een treurige stabiele lijn van zo’n zeven zetels. Geen wonder dat de nervositeit in de regionale achterban groeit. Maar in de top van de partij is de hoop gevestigd op de tijdgeest, die naar de overtuiging van de CDA-ideologen opschuift, richting de christendemocratie: met een groeiende afkeer van het neoliberale marktdenken en meer behoefte aan een krachtige overheid die naast de burger staat.

In Den Haag is de hoop vooral gericht op de nieuwe Kamerleden Derk Boswijk en Henri Bontenbal. Boswijk deed vorig jaar al van zich spreken toen hij een nieuwe, duurzame visie op de landbouw presenteerde, waarmee hij het waagde de traditionele boerenlobby tegen de haren in te strijken en tóch brede steun verwierf in de partij. Bontenbal wist zich in de Kamer in korte tijd te ontwikkelen tot toonaangevend klimaatexpert.

En intussen kan partijleider Wopke Hoekstra, die maandenlang zichtbaar gebukt ging onder de teleurstellende verkiezingsuitslag van maart vorig jaar, zich als minister van Buitenlandse Zaken laten gelden op het internationale toneel. Aanvankelijk werd er binnen het CDA nog over gemord dat Hoekstra koos voor een ministerschap op Buitenlandse Zaken: hoe kon hij een partij in malaise aanvoeren vanuit het vliegtuig? Wat schoten de afdelingen Dinkelland en Valkenburg aan de Geul daarmee op?

Maar de Oekraïne-oorlog bracht hem onverwacht in de schijnwerpers, ver van het binnenlandse gewoel over stikstof en koopkrachtplaatjes. Als de onverslaanbare Mark Rutte straks eindelijk de pijp aan Maarten geeft, is de gedachte binnen het CDA, stort de VVD in elkaar, en ligt het speelveld weer open.

Wie het CDA nu al afschrijft als zieltogende plattelandspartij zou zich best eens kunnen vergissen.